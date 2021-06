Dubois et Dinu ne pensent qu’au triomphe

Daniel Dubois et Bogdan Dinu se sont adressés à la presse lors de la dernière conférence avant leur combat ce samedi pour le titre intérimaire des poids lourds de la World Boxing Association (WBA), au Telford International Center de Telford, en Angleterre.

Dubois et Dinu ont chacun une réalité particulière. Dans le cas du Britannique, il sort d’une dure défaite face à Joe Joyce et son plan est de revenir sur le chemin victorieux dans cette belle opportunité pour la ceinture noire et or.

«C’est le combat dont j’avais besoin pour revenir, où je peux avoir une performance et obtenir la victoire dévastatrice dont j’ai besoin pour montrer que je suis de retour. J’avais besoin d’une preuve et je ne voulais pas revenir avec une preuve molle. J’ai déjà eu cette expérience. C’est maintenant la prochaine étape de mon voyage », a déclaré Dubois.

Pour sa part, Dinu, qui est un vétéran de mille batailles et qui a une énorme motivation, a parlé de ce que le combat signifie pour lui.

« Mon expérience fera la différence. Je suis heureux de combattre au Royaume-Uni parce que c’est le meilleur endroit pour la boxe en ce moment. Je suis heureux d’être ici pour un grand combat. J’ai une chance de me battre pour cette ceinture. Peu importe qui est l’adversaire. Je suis venu pour gagner, pour obtenir cette ceinture et rentrer à la maison », a déclaré le Roumain sur la ceinture WBA.

Ce vendredi, ils prendront tous les deux la balance lors de la cérémonie de pesée, dernière étape avant leur combat de samedi. Dubois a 15 victoires, 1 défaite et 14 KO, tandis que Dinu a 20 victoires, 2 défaites et 16 KO.