Ducati renouvelle Jack Miller

Ducati a annoncé un nouvel accord avec Jack Miller (Ducati Lenovo Team) pour le pilote australien de continuer à bord de l’équipe Ducati Lenovo dans le championnat du monde MotoGP 2022.Meunier a fait ses débuts en tant que pilote officiel cette année après avoir concouru avec le Pramac Racing Team pendant trois saisons. Après un début difficile pour sa campagne 2021, il a brillamment surmonté les difficultés en obtenant deux fantastiques victoires consécutives à Jerez et dans le dernier GP de France au Mans, tenue dans des conditions météorologiques difficiles.

Après les cinq premiers Grands Prix de 2021, Meunier il occupe la quatrième place du classement général, à seulement 16 points du leader actuel, tandis que Ducati et l’équipe Ducati Lenovo sont en tête du classement des constructeurs et des équipes.

À sa septième saison dans la catégorie reine, Meunier Il a ajouté trois victoires, une avec Honda, en 2016, et les deux dernières avec Ducati et au total, il est monté 12 fois sur le podium.

Jack Miller (équipe n ° 43 Ducati Lenovo):

«Je suis ravi de pouvoir continuer mon aventure avec l’équipe Ducati Lenovo également la saison prochaine! Porter ces couleurs est un grand honneur pour moi, et avoir pu remporter les deux dernières courses du GP Desmosedici est un vrai rêve. Cela n’aurait pas été possible sans le grand soutien que j’ai reçu de Ducati et de toute l’équipe au cours des derniers mois, et je tiens à remercier Gigi, Paolo, Davide et Claudio pour la confiance qu’ils m’ont accordée. Maintenant, je ne peux plus me concentrer que sur la saison en cours. Nous sommes quatrièmes du classement, non loin du leader, et le championnat est encore très long. Je ferai de mon mieux pour continuer cette tendance positive et me battre pour le titre. Forza Ducati! & Rdquor;.

Luigi Dall’Igna (Directeur général de Ducati Corse):

«Nous sommes ravis d’annoncer que nous continuerons également avec Jack Miller en 2022. Au cours de cette première saison, Jack a fait preuve d’un grand talent, d’un professionnalisme et d’une grande détermination. Il a réussi à décrocher deux victoires importantes dans des conditions différentes après un début de saison difficile. Il est sûrement l’un des pilotes qui comprend le mieux notre GP Desmosedici pour tirer le meilleur parti de son potentiel dans toutes les conditions, comme en témoigne le récent succès au Mans. Comme toujours, notre objectif reste le titre des pilotes, et nous pensons qu’avec Jack et Pecco nous serons parmi les meilleurs prétendants au titre 2022.