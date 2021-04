Ducati s’amuse

04/02/2021 à 21:23 CEST

Tous ceux qui le savent, sur les motos, les courses, le Moto GP, l’ingénierie moteur, l’aérodynamique, les suspensions, les pneus et même les pilotes, disent que la deuxième course sur le même circuit, sept jours plus tard, n’aura rien à voir avec la précédente. une. Vous pouvez moi. Et même le Grand Prix de Doha, qui suit le Grand Prix du Qatar, peut ne pas répéter le vainqueur, mais ce qu’il répète, et de quelle manière! il est le dominateur des entraîneurs.

Ducati, qui, pour le moment, détient le record de vitesse MotoGP de 362,4 km / h., A montré aujourd’hui, lors de la première journée d’essais du deuxième GP de l’année, que sa moto est une fusée, un missile, une fronde depuis la grille de départ. Les montures « Desmosedici », qui les surpassent toutes, même celle pilotée par la fabuleuse « rookie » Jorge Martin, qui ouvre et merveilleux! entre les rois, 350 kms / h. à chaque tour, ils ont terminé dans les cinq premiers.

L’Australien Jack Miller, comme vendredi dernier, il a signé le meilleur temps (1.53.145), suivi de Baganaia ‘Pecco’ (2e), Johann Zarco (3e) et, oui, Martin (5e). Bien sûr, le dernier quart d’heure du deuxième essai a été une vraie folie car, sur un circuit de 5 380 mètres, les 15 premiers ont terminé en une seconde.

Qatar, un endroit considéré par tout le peloton MotoGP comme un endroit trop spécial (il ne circule qu’une fois par an, désert, asphalte sale, mais avec adhérence, la nuit, sous les projecteurs & mldr;) pour prendre note de la suite du championnat , c’est encore l’étape où le «Desmosedici» s’avère avoir le meilleur moteur et aérodynamisme; la Yamaha, tous sauf le « grand-père » Valentino Rossi, ils semblent en forme; la Honda continue d’attendre le retour de Marc Márquez; la KTM est toujours déconcertée après son excellent 2020 et la Suzuki est une moto de course du dimanche (et les pilotes).

Et est-ce le champion Joan Mir, oui, oui, le champion devra repasser en Q1 demain, comme cela s’est produit samedi dernier, car aujourd’hui il a terminé 13, presque une seconde derrière Meunier. Près de Mir Le ‘Docteur’ (14e) et Pol Espargaro (17e), qui lors de son deuxième GP avec Honda a assuré qu ‘«il est temps de terminer la course dans le Top-5». Tous ont été spectaculairement dépassés par un Aleix Espargaró (6e), qui propulse la nouvelle Aprilia au sommet.