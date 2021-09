Ducati se lance dans le harcèlement et la démolition de Quartararo

18/09/2021 à 18:18 CEST

Il reste cinq grands prix, deux, justement, dans le beau, chaud et fougueux Mise en page de Misano, c’est-à-dire dans le circuit Marco Simoncelli, D’Italie. Il y a cinq courses qui donnent 125 points et les Français Fabio Quartararo (Yamaha) a 53 points sur l’Italien ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), récent et brillant vainqueur après un grand duel avec Marc Márquez (Honda) à Motorland (Aragon), et 57 points sur le championne Joan Mir (Suzuki), une vraie petite fourmi qui, sans encore gagner une course cette année (il n’était que deuxième en Styrie), est toujours de la partie.

Je veux dire que 125 points en jeu et 53 d’avance sur l’un des meilleurs, sinon le meilleur (le “Diable” a remporté plus que quiconque cette année, cinq grands prix : Doha, Portugal, Italie, Hollande et Angleterre), c’est pas une bataille facile à neutraliser, à réduire. Bien sûr, ce n’est pas seulement Bagnaïa qui fait face Quartararo, au leader déjà unique de Yamaha. Aujourd’hui, sans aller plus loin, Ducati a placé ses quatre motos officielles aux cinq premières places de la grille demain (14h, DAZN) à Misano : 1er, Bagnaïa (1,31,065 minutes); 2e, Jack Miller; 3e, Quartararo; 4e Jorge Martin, chose formidable à propos de la “rookie” espagnole et 5e Jean zarco. Autrement dit, la signature de Borgo Panigale peut préparer l’assaut du leader, solide, très solide en MotoGP, en équipe, en tribu.

Les persécuteurs

Les autres, ceux qui pourraient être les arbitres du combat Quartararo-Ducati par exemple, Marc Marquez (Honda, 7e), Aleix Espargaró (le 8 avril), Alex Rins (Suzuki, 9e) ou Joan Mir (Suzuki, 11e), ils l’ont vraiment difficile, très difficile, car dans la course, le ‘Diable’ a tendance à assez bien se défendre et, donc, cinq grands prix c’est peu, très peu, pour tenter d’ébranler le trône de le jeune français de Yamaha. « Cette fois, j’ai plus envie de course que d’entraînement, peut-être parce qu’Aragon n’a pas très bien marché. Ici, à Misano, nous allons bien, j’ai retrouvé mon rythme et bien que les Ducati aient été imbattables en quali ces derniers temps, je pense que nous allons nous battre dur en course & rdquor;, a-t-il déclaré Quartararo.

“J’aime Misano, notre Ducati l’aime aussi, c’est notre maison et, de Motorland, où j’ai remporté mon premier GP, nous partons avec un élan fantastique et un rythme spectaculaire & rdquor;, a-t-il commenté fier et sincère Bagnaïa. “J’ai vu que Fabio (Quartararo) s’est amélioré chaque jour, il a fait un pas de plus à chaque séance d’entraînement, donc je m’attends à un grand Fabio en course, mais je ne peux pas être meilleur et ma Ducati ne peut pas être meilleure & rdquor ;.

Bagnaia, le favori

Il est clair qu’il y a des pilotes qui, demain, en course, pourraient poser problème à ceux qui se battent pour la tête, pour le titre. Et parmi eux se trouvent désormais les deux Aprilia, car au pouvoir et à la détermination de Aleix Espargaró une Maverick Viñales qui entend s’affirmer et démontrer sa classe dès le deuxième grand prix avec Aprilia. Quelque chose de similaire se produit avec les pilotes de l’équipe Repsol Honda, Marc Marquez et Pol Espargaro, qui doivent sortir la tête haute et montrer qu’ils sont deux grands champions, qu’ils aient ou non un vélo de compétition.

Il est vrai qu’étant donné la puissance montrée par Bagnaïa à Motorland, non seulement en tête de tous les tours de la course mais en endurant jusqu’à sept attaques impitoyables (et dépassements) d’un MM93 ressuscité, tout le monde aimera le leader Ducati demain, c’est pourquoi il aime la piste, car il est la signature de Borgo Panigale circuit d’essai et parce qu’il sort en pole après avoir démontré, pendant deux jours d’entraînement, sa dominance et sa puissance.