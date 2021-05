Ducati veut gagner le grand prix à domicile

25/05/2021

Act. À 11:31 CEST

Personne n’en doute plus en lui Championnat du monde MotoGP, aujourd’hui, que le Ducati ‘Desmosedici’ C’est le meilleur vélo de la grande catégorie. Non seulement parce qu’il gagne, mais parce qu’il a déjà fait ses preuves sur tous les types de pistes (Qatar, Portimao, Jerez et Le Mans). Il est vrai que les Français Fabio Quartararo (Yamaha), vainqueur à Doha et Portimao, est leader du championnat, avec un seul point d’avance sur l’Italien ‘Pecco’ Bagnaia (Ducati), qui, à la suite du sentier balisé l’année dernière par le majorquin Joan Mir (Suzuki)Un tout nouveau champion 2020 avec une seule victoire, il se bat pour le titre sans avoir encore remporté une seule course.

Mais, bien sûr, après le ‘Diablo’ il n’y a pas que Bagnaia (désolé, trois podiums en cinq courses), un point derrière le leader, mais il y a les Français Johann Zarco (Ducati, trois deuxièmes places en cinq courses) mais aussi, aussi, le troisième Ducatista ou, qui sait, si bientôt le premier, l’Australien Jack Miller, vainqueur des deux dernières courses à Jerez et au Mans. Oui, le petit groupe de favoris est fermé par la deuxième Yamaha officielle, celle du Catalan Maverick Viñales, vainqueur des débuts à Doha, à 24 points de Quartararo.

Une moto parfaite

«Ce dont nous sommes le plus fiers, c’est le travail effectué en hiver par nos ingénieurs, dirigés par le technicien Gigi dall’Igna, qui ont encore amélioré notre moto, qui continue de conserver son moteur puissant et son aérodynamique efficace, mais qui trace désormais les courbes comme s’il s’agissait d’une Yamaha ou d’une Suzuki, malgré une architecture de moteur très différente, ce qui rend la moto parfaitement portable, gérable, pour différents styles de pilotage & rdquor;, il a récemment souligné Paolo Ciabatti, directeur sportif de l’équipe Borgo Panigale.

«Non seulement cela», a ajouté dans des déclarations au journal ‘La Repubblica’ son associé sur le pont de la firme italienne, Davide tardozzi, «Mais nous avons montré que le changement de pilotes, à la fois dans l’équipe officielle, avec Miller et Bagnaia, et dans le satellite ‘équipe’ de Pramac, de l’ami Paolo Campinoti, avec Zarco et Jorge Martin, toujours blessé mais qui au Qatar a déjà démontré sa formidable puissance, ce fut un grand succès, ainsi que l’embauche de deux autres débutants tels que Luca Marini Oui Enea Bastianini. Un engagement pour l’avenir est évident, qui porte déjà ses fruits & rdquor;.

En attendant Marquez

Ciabatti et Tardozzi sont convaincus que «Bagnaia finira par remporter un grand prix très prochainement, car en plus d’être rapide, très rapide, il sait gérer les courses très intelligemment; Zarco connaît un début de saison spectaculaire et, en plus, il s’est adapté à la Ducati de manière merveilleuse et Miller va être très difficile de l’arrêter, bien sûr. Les deux patrons de Ducati Corse sont convaincus que cela ne fait que commencer et que toutes les équipes, notamment Yamaha, avec Quartararo et Viñales, vont leur rendre le titre très difficile. “J’espère toujours la reprise de Marc (Márquez), qui est un formidable champion”, insiste Tardozzi, qui fut le premier leader d’une équipe officielle qui a reconnu, il y a de nombreuses années, l’admiration du champion de Cervera (Lleida).

Il va sans dire que les managers Ducati sont très enthousiasmés cette semaine par la course qu’ils vont disputer chez eux, en Italie, au Mugello, où ils sont les maîtres, non seulement à cause de leurs victoires et résultats mais parce que c’est leur test circuit où l’Italien Michele Pirro passe la journée à se promener avec le «Desmosedici» pour le préparer. Pirro n’est pas seulement celui qui a évolué et amélioré le fantastique moteur du “ Desmosedici ”, mais aussi qui a testé et peaufiné l’aérodynamique formidable et originale de la Ducati, ainsi que le système innovant qui soulève et abaisse la suspension, avant et arrière, de la moto à la demande du pilote pour obtenir une meilleure adhérence et une meilleure vitesse de pointe.