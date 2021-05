Ducati veut renouveler Miller au Mugello

17/05/2021

Act. À 10 h 34 CEST

Jack Miller a définitivement dissipé les doutes de Ducati avec ses deux victoires consécutives en Espagne et en France. Deux succès remportés sur des pistes très différentes et dans des conditions opposées, qui mettent en évidence à la fois le niveau du pilote et de sa moto. Un équilibre que ceux de Borgo Panigale sont prêts à préserver, puisque selon toutes les indications l’équipe a décidé de renouveler le contrat de l’Australie avant le Grand Prix d’Italie (28-30 mai).

Meunier Il a un contrat jusqu’à la fin de cette année et la prolongation de cet accord aurait une option pour l’année suivante. Le pilote australien est dans un nuage à la fois pour ses propres performances et pour le bon réglage avec l’équipe d’usine: “C’est la meilleure Ducati de tous les temps! Nous devons être fiers du travail de Gigi Dall’Igna. Et tous les ingénieurs & rdquor;, déclare-t-il.

Votre partenaire «Pecco» Bagnaia, qui a terminé quatrième au Mans et a abandonné la tête du Championnat du Monde d’un point à Fabio Quartararo (Yamaha), n’est pas si satisfait: «Ce fut un grand prix très mouvementé. Sec, mouillé, mouillé, encore sec, venteux: une course très longue & rdquor;. Miller a 16 points d’avance et après avoir remporté une troisième victoire consécutive au Mugello, il pourrait déjà commencer à penser en termes de championnat: “Ce n’est pas le moment pour ça, ce n’est pas encore le moment. Il y a beaucoup de pilotes qui ont raison vite. maintenant, Bagnaia, Zarco, Quartararo … ne sera pas facile », souligne-t-il