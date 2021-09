Duchesse de Cornouailles : Camilla devient la patronne du centre nigérian de référence pour les agressions sexuelles | Royale | Nouvelles

Camilla, 74 ans, sera bientôt annoncée comme la patronne royale du Centre de Mirabel, selon le MailOnline. L’organisation non gouvernementale fournit un soutien médical gratuit, des conseils et des services pratiques à plus de 6 000 survivants de viol et de violence sexuelle.

Selon le site Web de Mirabel, le plus jeune survivant qu’ils ont soutenu n’avait que trois mois et l’aînée était une femme de 80 ans.

La duchesse de Cornouailles s’est déclarée « ravie » de rejoindre l’organisation, basée à Lagos, la plus grande ville du Nigeria.

Camilla a déclaré : « C’est une organisation véritablement pionnière, qui soutient les victimes de viol et d’agression sexuelle dans leur quête de guérison et de justice.

« Leur travail vital signifie que les femmes n’ont plus besoin de souffrir en silence et je suis profondément reconnaissante envers tous les merveilleux employés et bénévoles de Mirabel.

Elle a ajouté : « La pandémie actuelle de COVID-19 a encore révélé la nature endémique de la violence sexuelle.

“Nous avons vu un grand nombre d’enfants et de femmes signaler des cas d’agression sexuelle et de viol.

“Nous sommes convaincus que le soutien de la duchesse fera la différence.

« Nous espérons qu’ensemble, nous pourrons permettre à davantage de survivants de demander et d’obtenir justice.

“C’est un honneur d’accueillir SAR la duchesse de Cornouailles en tant que première marraine.

“Nous avons suivi son travail avec des organisations caritatives travaillant dans le domaine de la violence sexuelle et sexiste et avons vu à quel point la duchesse est passionnée et engagée dans le soutien aux survivants.”