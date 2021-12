DuckDuckGo crée un navigateur de bureau axé sur la confidentialité

La confidentialité est une caractéristique si importante en matière de technologie que même les entreprises les plus susceptibles de porter atteinte à votre vie privée y prêtent attention. La liste comprend Facebook et Google, qui ont commencé à développer des produits « privés par conception ». C’est même si les deux sociétés doivent continuer à suivre les utilisateurs en ligne afin de pouvoir vendre des publicités coûteuses qui sont plus susceptibles de convertir les visiteurs en acheteurs. C’est là que d’autres entreprises entrent en jeu, fournissant une technologie anti-pistage qui peut améliorer la confidentialité des utilisateurs. L’un d’eux est Apple, qui a forcé ses concurrents à inclure de meilleures fonctionnalités de confidentialité dans leurs produits. Un autre est DuckDuckGo, un rival de la recherche Google qui développe des fonctionnalités améliorant la confidentialité depuis des années. Le dernier en date est le navigateur de bureau autonome DuckDuckGo.

Qu’est-ce que DuckDuckGo ?

Il ne suffit pas de dire que vos produits sont privés par conception s’ils ne le sont pas vraiment. Facebook est généralement à l’avant-garde des controverses sur la confidentialité, mais Google a également eu son lot d’incidents. Plus récemment, certains ont critiqué le système de remplacement des cookies proposé par Google pour rendre le suivi des utilisateurs en ligne plus privé. DuckDuckGo est l’un des différents groupes qui ont exprimé leurs inquiétudes.

Vous connaissez peut-être le moteur de recherche de l’entreprise disponible dans divers navigateurs. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne avec DuckDuckGo dans n’importe quel navigateur Internet, et la société ne vous suivra pas. Cela inclut à la fois les navigateurs mobiles et de bureau où la recherche DuckDuckGo est disponible.

Rien que cette année, DuckDuckGo a créé un outil qui apporte des fonctionnalités anti-pistage à Android, ce qui est un exploit audacieux pour une entreprise qui ne contrôle pas le système d’exploitation sous-jacent du smartphone. De plus, DuckDuckGo a développé un outil qui peut empêcher Google de vous suivre dans le navigateur Chrome avec le remplacement des cookies qu’il prévoit d’introduire. Et qui peut oublier l’attaque directe de DuckDuckGo contre Google pour avoir espionné les utilisateurs d’iPhone avec ses applications iOS ?

La création d’un navigateur de bureau DuckDuckGo ne semble être que la prochaine étape logique, étant donné que la société propose déjà un navigateur mobile.

Le navigateur de bureau de confidentialité

DuckDuckGo ne serait pas la première entreprise à proposer aux clients un navigateur plus privé. Brave est une alternative à Chrome construite sur le même moteur. Ensuite, il y a Safari d’Apple qui noircit le suivi des utilisateurs.

DuckDuckGo a annoncé ses plans de navigateur de bureau dans un article de blog qui récapitulait ses initiatives de confidentialité actuelles, y compris les produits sortis en 2021.

Le navigateur DuckDuckGo pour le bureau sortira probablement l’année prochaine. Cependant, il n’y a pas de date de sortie ferme pour cela:

Comme nous l’avons fait sur mobile, DuckDuckGo pour ordinateur redéfinira les attentes des utilisateurs en matière de confidentialité en ligne au quotidien. Pas de paramètres compliqués, pas d’avertissements trompeurs, pas de « niveaux » de protection de la confidentialité – juste une protection de la confidentialité robuste qui fonctionne par défaut, pour la recherche, la navigation, la messagerie électronique, etc. Ce n’est pas un « navigateur de confidentialité » ; c’est une application de navigation quotidienne qui respecte votre vie privée, car il n’y a jamais de mauvais moment pour empêcher les entreprises d’espionner votre historique de recherche et de navigation.

DuckDuckGo construira l’application de bureau autour des moteurs de rendu fournis par le système d’exploitation, et non de Chromium de Google. L’application comportera une « interface propre et simple », a déclaré la société. DuckDuckGo affirme également que son navigateur de bureau sera nettement plus rapide que Chrome, pas seulement plus propre et plus privé.