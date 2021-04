DuckDuckGo demande aux utilisateurs d’abandonner Google Chrome, voici pourquoi

Pour aider les clients à sortir de ce système de suivi, DuckDuckGo a suggéré aux gens de ne pas utiliser Google Chrome.

La plate-forme de navigation DuckDuckGo a averti les utilisateurs de Chrome de la nouvelle méthode de suivi de Google. La société dans un article de blog a mentionné que de nombreuses personnes seront surprises de savoir qu’elles sont automatiquement entrées dans la nouvelle méthode de suivi de Google appelée Federated Learning of Cohorts (FLoC). Selon le blog, FLoC vise à former un groupe basé sur les intérêts et les données démographiques des gens qui sont facilement extraits de l’historique de navigation. Cela permet à l’entreprise de cibler des publicités indésirables et effrayantes avec du contenu sans cookies tiers.

Le message indiquait que Google l’avait initialement essayé pendant une courte période et affirmait que l’entreprise avait décidé de ne pas faire de cette nouvelle méthode de suivi un choix de l’utilisateur. En conséquence, des millions d’utilisateurs sont automatiquement inclus dans le programme. “FLoC est mauvais pour la vie privée: il vous place dans un groupe basé sur votre historique de navigation, et n’importe quel site Web peut obtenir que cet ID FLoC de groupe vous cible et vous empreinte digitale”, a lu le blog.

Pour aider les clients à sortir de ce système de suivi, DuckDuckGo a suggéré aux gens de ne pas utiliser Google Chrome. Il a dit qu’à partir de maintenant, seul Google Chrome a activé FLoC et, par conséquent, il n’est présent dans aucun autre fournisseur de navigateur. D’autres fournisseurs n’ont même pas exprimé l’intention ou l’intérêt de mettre en œuvre de tels trackers. Étant donné que de nombreux navigateurs sont téléchargeables gratuitement, le blog a exhorté les gens à obtenir des alternatives Google. Pour les utilisateurs d’iOS ou d’Android, la société leur a suggéré d’utiliser leurs propres navigateurs mobiles, car ils disposent d’une protection de la confidentialité par défaut lors de la recherche et de la navigation.

“Modifiez vos paramètres Chrome et / ou Google, ce que nous vous recommandons de faire dans tous les cas si vous continuez à utiliser Chrome. Il semble (mais Google n’est pas très clair à ce sujet, nous ne sommes donc pas certains) que si vous effectuez l’une des opérations suivantes, Google vous exclura de FLoC, du moins pour le moment. Et comme il y a encore de nombreuses inconnues et que les choses changent rapidement, l’efficacité de ces étapes pourrait changer à l’avenir », indique le blog.

Pour cela, le blog a demandé aux utilisateurs de rester déconnectés de leur compte Google et de ne pas synchroniser leurs données d’historique avec Chrome. En fait, une phrase secrète de synchronisation peut également être créée. Le blog a demandé aux internautes d’accéder aux contrôles d’activité Google, où ils peuvent désactiver “Activité sur le Web et dans les applications” ou “Inclure l’historique et l’activité Chrome des sites, des applications et des appareils qui utilisent les services Google”. Les utilisateurs peuvent également désactiver “Personnalisation des annonces” dans les paramètres des annonces Google.

