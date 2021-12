DuckDuckGo développe un navigateur plus rapide et plus privé que Chrome pour ordinateurs et mobiles | La technologie

La société américaine DuckDuckGo travaille sur une nouvelle application de bureau pour son navigateur basée sur l’idée de confidentialité et de protection absolue de ses utilisateurs.

Après son lancement en 2008, cette société a progressivement été saluée pour les services qu’elle intègre. Ces fonctionnalités seront bientôt disponibles dans un nouveau navigateur Web de bureau.

« Nous pensons que la confidentialité en ligne doit être simple et accessible à tous. C’est pourquoi nous avons passé 2021 à renforcer notre solution de confidentialité tout-en-un et à aider les gens à retrouver leur confidentialité avec un simple téléchargement », a déclaré le PDG de l’entreprise, Gabriel. Weinberg sur son site Internet.

Au moment où ils ont déjà annoncé la version bêta de Protection des e-mails, un service de transfert d’e-mails gratuit qui supprime les traceurs dans vos e-mails et protège votre vie privée.

À présent ont mis en place une extension qui identifie le contenu des robots cachés et les verrouille avant qu’il ne se charge. L’utilisateur décidera lui-même s’il souhaite donner son consentement pour continuer à naviguer ou non.

Selon Weinberg, cette application de bureau que vous pouvez installer à partir du lien suivant, inclura toutes ces améliorations, n’a pas de « paramètres compliqués, ni d’avertissements trompeurs, ni de niveaux de protection de la vie privée. Seule une protection de la vie privée robuste qui fonctionne par défaut. »

Dans les tests qui ont été effectués pour vérifier le fonctionnement de la version Web, la société a vérifié que Par rapport à Chrome, il a un « plus propre et beaucoup plus privé« et ses performances sont « considérablement plus rapides ».

« Nous sommes désormais l’application de navigation la plus téléchargée sur Android sur nos principaux marchés (et n°2 sur iOS, derrière Chrome), nous faisons en moyenne plus de 100 millions de recherches par jour, et notre enquête la plus récente a montré 27 millions d’Américains (9%) », affirme avec force son PDG.

Dans la perspective de 2022, DuckDuckGo a également annoncé de nouvelles fonctionnalités et introduira un design renouvelé de son interface. Parmi ces nouvelles fonctionnalités, citons le filtrage de plages de dates personnalisées pour les recherches, une plus grande précision dans la recherche avancée et une réponse instantanée aux traductions, entre autres.

Ils souhaitent également inclure des améliorations de conception dans ce qu’ils considèrent « ce que les utilisateurs aiment le plus », une bouton d’allumage qui vous permet de supprimer tous les onglets et données de navigation avec une seule touche et qui apparaît pour le moment avec une animation de feu. Nous verrons quels changements ils apporteront à cet égard.

De cette façon, DuckDuckGo franchit une nouvelle étape dans sa lutte constante pour la confidentialité et la protection des données personnelles de ses utilisateurs.