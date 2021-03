Apple a déployé deux fonctionnalités de confidentialité majeures dans iOS 14. Les nouvelles étiquettes de confidentialité des applications indiquent aux utilisateurs la quantité de données qu’une application peut collecter à leur sujet. Ensuite, il y a la fonctionnalité de transparence de suivi des applications (ATT) qui oblige les développeurs à demander l’autorisation de suivre les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. Ces outils ont vraiment bouleversé Facebook, qui a lancé une offensive massive contre les protections de la vie privée d’Apple. Se cachant derrière de petites entreprises, Facebook supplie pratiquement les utilisateurs de permettre à ses applications de les suivre en ligne. Les nouvelles fonctionnalités de confidentialité d’Apple n’empêchent pas le suivi. Ils ne visent qu’à rendre la pratique controversée plus transparente, en offrant aux utilisateurs des informations sur le type de données pouvant être collectées en obligeant les développeurs à être précis lorsqu’ils demandent aux utilisateurs de s’inscrire.

Google n’était pas aussi bruyant que Facebook, bien que les récentes mises à jour retardées de Google avec ses applications iOS en disent long. D’une part, Google est obligé de faire correspondre les nouvelles fonctionnalités de confidentialité d’iOS dans Android, et la société prend déjà des mesures qui montrent sa volonté de renforcer les fonctionnalités de confidentialité de ses produits. D’un autre côté, Google doit suivre les utilisateurs pour gagner de l’argent, tout comme Facebook.

Après des mois de retards de mise à jour des applications, Google a enfin commencé à publier de nouvelles mises à jour d’applications qui prouvent la quantité de données que Google collecte sur iPhone et iPad. Et DuckDuckGo fait maintenant honte à Google Chrome et à la recherche Google pour «espionner» les utilisateurs.

DuckDuckGo propose son propre moteur de recherche sur mobile et ordinateur de bureau, ainsi qu’une application de navigateur mobile. La société s’est tournée vers Twitter pour publier une comparaison entre les étiquettes de confidentialité des applications de DuckDuckGo Privacy Browser, Google Chrome et Google Search. Comme prévu, la quantité de données personnelles que Google collecte est stupéfiante. Google ne vend jamais ces données aux annonceurs, mais il collecte une quantité incroyable de données sur les habitudes en ligne d’un utilisateur.

«Après des mois de blocage, Google a finalement révélé la quantité de données personnelles collectées dans Chrome et dans l’application Google. Pas étonnant qu’ils aient voulu le cacher », a déclaré DuckDuckGo sur Twitter. La société a évoqué la pause de mise à jour de l’application de Google entre la mi-décembre et la mi-février, que tout le monde dans l’entreprise a remarquée. Les mises à jour Gmail et YouTube ont finalement été abandonnées il y a quelques semaines, exposant les différents points de données qu’ils récupèrent auprès des utilisateurs d’iPhone et d’iPad.

Espionner les utilisateurs n'a rien à voir avec la création d'un bon navigateur Web ou d'un bon moteur de recherche. Nous le saurions (notre application est à la fois en un). pic.twitter.com/lJBbLTjMuu – DuckDuckGo (@DuckDuckGo) 15 mars 2021

«Espionner les utilisateurs n’a rien à voir avec la création d’un excellent navigateur Web ou moteur de recherche. Nous le saurions (notre application est à la fois en un) », a déclaré DuckDuckGo, ajoutant que son navigateur de confidentialité est désormais le deuxième navigateur le plus téléchargé aux États-Unis après Chrome. Le navigateur «ne collecte aucune donnée qui vous est liée, ce qui simplifie l’obtention de la confidentialité que vous méritez en ligne.»

Cela dit, beaucoup de gens sont d’accord sur le compromis entre les données personnelles et les applications gratuites. Google propose de nombreuses applications et services indispensables utiles sur mobile et ordinateur de bureau. Ils sont disponibles gratuitement pour les utilisateurs qui acceptent d’être suivis afin que Google puisse gagner de l’argent. Il en va de même pour les applications de Facebook, bien que Google ait beaucoup plus d’applications incontournables dans son catalogue que le réseau social. Les pratiques de collecte de données de Facebook sur iPhone et iPad sont tout aussi effrayantes.

Pour voir quel type de données une application peut collecter à votre sujet, accédez à l’App Store sur iPhone, iPad ou dans un navigateur Internet, recherchez l’application en question et accédez à la section Confidentialité de l’application. Vous ne pouvez pas faire grand-chose à ce sujet, sauf bloquer une partie de la collecte de données en modifiant les autorisations. Un peu plus tard, vous serez en mesure de prendre une décision plus éclairée pour autoriser les applications à vous suivre en ligne à travers les applications lorsque les invites ATT commenceront à se déployer.

