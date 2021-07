DuckDuckGo lance un service pour protéger la confidentialité de vos e-mails | La technologie

DuckDuckGo a introduit un nouveau service spécialement conçu pour protéger la confidentialité de votre courrier électronique. Nous vous expliquons comment cela fonctionne et comment vous pouvez l’obtenir.

Les utilisateurs sont de plus en plus conscients de l’importance de la confidentialité sur Internet et exigent des outils leur permettant de protéger leurs données et informations sensibles.

Si vous êtes l’un d’entre eux et que vous êtes soucieux de la confidentialité de votre courrier électronique, faites attention car le nouveau service que DuckDuckGo vient de mettre en place vous intéresse. Cela s’appelle Email Protection et il promet de vous débarrasser des traqueurs d’e-mails publicitaires de manière simple et sans avoir besoin de changer de fournisseur.

Comme expliqué dans DuckDuckGo, 70% des emails contiennent des trackers, qui sont des éléments qui peuvent détecter quand vous avez ouvert le message, votre emplacement et l’appareil que vous utilisiez pour lire l’e-mail. Ces informations sont utilisées pour créer un profil afin de vous montrer plus tard des publicités personnalisées.

Mais grâce à ce nouveau service vous pouvez vous débarrasser des trackers sans avoir à faire quoi que ce soit. DuckDuckGo Email Protection vous permet de choisir votre adresse e-mail Duck (nom@duck.com) afin qu’il s’agisse de l’adresse que vous fournissez lorsque vous vous inscrivez sur un site Web, une application ou un service.

Votre e-mail de Duck sera lié à votre adresse e-mail et transférera tous les messages que vous recevrez dans votre boîte de réception. Mais avant de le faire, le service supprimera les trackers pour protéger la confidentialité de votre courrier électronique personnel.

Par conséquent, vous n’aurez rien à faire et il ne sera pas nécessaire de changer votre email, puisque le service se charge de vous envoyer les messages après vous être débarrassé des trackers.

En plus de vous protéger des traqueurs, L’e-mail de Duck fonctionne également comme un alias afin que vous n’ayez pas à exposer votre véritable adresse e-mail. Cela empêchera votre e-mail personnel d’apparaître dans des fuites de données ou de tomber entre les mains de cybercriminels. Les comptes Duck peuvent être facilement créés et désactivés, vous n’aurez donc aucun problème si vous commencez à recevoir du spam.

La protection de messagerie DuckDuckGo arrive bientôt. Si vous voulez profiter de ce service avant tout le monde vous pouvez vous inscrire à la bêta privée télécharger l’application pour iOS ou Android. Installez l’application, accédez à Paramètres> Fonctionnalités bêta> Protection de la messagerie et appuyez sur Rejoindre la liste d’attente privée.