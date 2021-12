DuckDuckGo travaille sur un navigateur de bureau avec une « protection robuste de la confidentialité », dit qu’il sera plus rapide que Chrome

« DuckDuckGo pour ordinateur redéfinira les attentes des utilisateurs en matière de confidentialité en ligne au quotidien. »

DuckDuckGo travaille sur un navigateur de bureau qui apporterait le même objectif d’éviter le suivi des utilisateurs à l’ensemble de l’expérience Web. Dans un article de blog, le PDG de DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, a donné un aperçu du navigateur à venir et a déclaré que les utilisateurs pouvaient s’attendre à ce qu’il fonctionne de la même manière que son application de navigation mobile.

Weinberg a déclaré que le navigateur de bureau offrirait une « protection robuste de la confidentialité » par défaut. Le navigateur de bureau, comme son équivalent mobile, sera doté du bouton « Fire » pour effacer instantanément votre historique de navigation, vos onglets et vos données stockées en un seul clic.

« Comme nous l’avons fait sur mobile, DuckDuckGo pour ordinateur redéfinira les attentes des utilisateurs en matière de confidentialité en ligne au quotidien », a écrit Weinberg dans le blog.

Lire aussi | Lancement de Xiaomi 11i « Hypercharge » en Inde le 6 janvier ; Charge rapide 120W confirmée

« Pas de paramètres compliqués, pas d’avertissements trompeurs, pas de « niveaux » de protection de la vie privée – juste une protection de la vie privée robuste qui fonctionne par défaut, à travers la recherche, la navigation, la messagerie électronique, etc.)

Le navigateur de bureau est construit autour de « moteurs de rendu fournis par le système d’exploitation » – comme sur les mobiles – qui créeront une interface plus soignée et supprimeront tout l’encombrement des navigateurs traditionnels, a déclaré Weinberg.

« Avec notre interface claire et simple combinée au bouton Fire bien-aimé de notre application mobile, DuckDuckGo pour ordinateur de bureau sera prêt à devenir votre nouvelle application de navigation quotidienne », a écrit le PDG de DuckDuckGo.

Les premiers tests indiquent que le navigateur de bureau DuckDuckGo était « considérablement plus rapide » que Google Chrome, a-t-il ajouté.

Lire aussi | Test du HP Spectre x360 14 : un exploit d’ingénierie merveilleux

Le navigateur est actuellement en phase de test bêta fermé sur macOS. Cependant, un tweet de Weinberg laisse entendre que DuckDuckGo prépare également le navigateur pour les PC Windows. Cependant, la société n’a donné aucun mot sur le moment où le navigateur de bureau serait accessible au public.

DuckDuckGo a introduit le mois dernier un outil intégré pour son application de navigation mobile qui peut empêcher les applications de suivre les utilisateurs d’Android. En juillet, il a déployé un service de protection des e-mails qui supprimera tous les trackers joints aux e-mails.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.