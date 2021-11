DuckDuckGo travaille sur un outil pour empêcher les applications de suivre les données des utilisateurs sur Android

DuckDuckGo a découvert lors de tests que plus de 96 % de certaines des applications gratuites les plus populaires d’Android disposaient de trackers tiers.

DuckDuckGo introduit un nouvel outil pour empêcher les applications de suivre les appareils Android. L’outil App Tracking Protection offrira plus de protection contre les trackers tiers que la fonction App Tracking Transparency sur Apple qui permet aux utilisateurs de désactiver le suivi des données dans les applications.

Cependant, DuckDuckGo n’a pas déployé le nouvel outil dans le cadre d’une mise à jour Android ni l’a rendu disponible au téléchargement. Au lieu de cela, DuckDuckGo l’a intégré dans une application de navigateur axée sur la confidentialité qui fonctionne sur tous les appareils. Dans un article de blog, la société a déclaré que l’outil bloquerait « les trackers qu’il identifie dans d’autres applications de sociétés tierces ».

La protection contre le suivi des applications s’exécutera en arrière-plan une fois activée. L’outil empêche les applications de collecter des informations sur les utilisateurs en reconnaissant quand une application est sur le point d’envoyer des données à des trackers tiers.

« Dans toutes vos applications, vos données personnelles sont envoyées à des dizaines de sociétés tierces, des milliers de fois par semaine », a déclaré DuckDuckGo dans un article de blog.

« App Tracking Protection pour Android est gratuit et bloque les trackers qu’il identifie dans d’autres applications de sociétés tierces (ceux qui sont différents de la société propriétaire de chaque application). Il est maintenant intégré à l’application Android DuckDuckGo.

DuckDuckGo a déclaré qu’il travaillait continuellement pour identifier et se protéger contre les nouveaux trackers. Les utilisateurs verront également une vue en temps réel des trackers bloqués par l’outil ainsi que la destination des données.

La société a également déclaré que même si l’outil de protection contre le suivi des applications n’était pas un réseau privé virtuel (VPN), l’appareil se comportera comme tel. « C’est parce que la protection contre le suivi des applications utilise une » connexion VPN « locale, ce qui signifie qu’elle opère sa magie directement sur votre smartphone », a expliqué DuckDuckGo. « Cependant, la protection contre le suivi des applications est différente des VPN car elle n’achemine jamais les données des applications via un serveur externe. »

DuckDuckGo a découvert lors de tests que plus de 96 % de certaines des applications gratuites les plus populaires d’Android disposaient de trackers tiers. La société a également constaté que 87 % de ces applications envoyaient des données utilisateur à Google, tandis que 68 % envoyaient des données à Facebook.

L’outil est actuellement en phase bêta. Cependant, les utilisateurs peuvent rejoindre la liste d’attente privée en s’inscrivant et en téléchargeant l’application DuckDuckGo depuis Google Play Store. La liste d’attente privée se trouve sous l’onglet « Protection contre le suivi des applications » de la « Section Confidentialité » de la page « Paramètres ».

