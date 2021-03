Google met lentement à jour ses nombreuses applications iOS avec des étiquettes de confidentialité App Store, détaillant le type de données qu’il collecte auprès des utilisateurs. Les applications Google et Chrome ont été récemment mises à jour avec ces nouvelles étiquettes, et DuckDuckGo les utilise déjà à son avantage.

Dans une publication sur Twitter cet après-midi, DuckDuckGo a contesté les étiquettes de confidentialité de Google pour la recherche et Gmail, tout en soulignant que la société n’a ajouté les étiquettes qu’après des mois de blocage. DuckDuckGo s’est souvent présenté comme une alternative respectueuse de la confidentialité aux applications Google, et utilise désormais les étiquettes de confidentialité de l’App Store comme preuve supplémentaire:

Après des mois de blocage, Google a finalement révélé la quantité de données personnelles collectées dans Chrome et dans l’application Google. Pas étonnant qu’ils aient voulu le cacher. Espionner les utilisateurs n’a rien à voir avec la création d’un bon navigateur Web ou d’un bon moteur de recherche. Nous le saurions (notre application est à la fois en un). Le navigateur de confidentialité DuckDuckGo a été le deuxième navigateur mobile le plus téléchargé aux États-Unis (après Chrome) et, comme vous pouvez vous y attendre, ne collecte aucune donnée qui vous est liée, ce qui facilite l’obtention de la confidentialité que vous méritez en ligne.

L’image jointe au tweet montre des comparaisons côte à côte de l’étiquette de confidentialité DuckDuckGo App Store, de Chrome et des applications Google. L’étiquette de confidentialité DuckDuckGo indique qu’elle ne collecte aucune donnée liée à l’utilisateur, mais on ne peut pas en dire autant des applications Google et Chrome.

Les étiquettes de confidentialité pour Google et Chrome montrent que des données telles que l’emplacement, l’historique de navigation, les informations financières, l’historique de recherche, etc. sont liées à l’utilisateur pour des éléments tels que l’analyse, la personnalisation et la publicité de tiers. Rien de tout cela ne devrait nécessairement surprendre les utilisateurs de Google, mais DuckDuck l’utilise à son avantage.

Les étiquettes de confidentialité de l’App Store ont été mises en ligne dans l’App Store en décembre. Ces «étiquettes nutritionnelles» de confidentialité ont été introduites pour la première fois à la WWDC au cours de l’été, Apple déclarant que l’objectif est de mieux informer les consommateurs des pratiques de confidentialité des applications individuelles. Les libellés de confidentialité de l’application sont divisés en trois sections: «données utilisées pour vous suivre», «données qui vous sont liées» et «données non liées à vous».

Que pensez-vous de DuckDuckGo utilisant les étiquettes de confidentialité de l’App Store pour se différencier de Google? Faites-nous savoir dans les commentaires!

Après des mois de blocage, Google a finalement révélé la quantité de données personnelles collectées dans Chrome et dans l’application Google. Pas étonnant qu’ils aient voulu le cacher.

⁰

Espionner les utilisateurs n’a rien à voir avec la création d’un bon navigateur Web ou d’un bon moteur de recherche. Nous le saurions (notre application est à la fois en un). pic.twitter.com/lJBbLTjMuu – DuckDuckGo (@DuckDuckGo) 15 mars 2021

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez 9to5Mac sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: