Duda lance DudaFlex pour aider les utilisateurs à créer des sites Web plus rapidement

in

Dans le but d’aider ses utilisateurs à créer des sites plus rapidement, Duda a annoncé le lancement de sa nouvelle technologie d’édition en ligne DudaFlex, basée sur des mises en page flexibles telles que CSS, Grid, Flexbox, etc.

Avec DudaFlex, les professionnels du Web peuvent créer des sites Web réactifs au pixel près qui s’adaptent automatiquement avec une précision précise sur tous les appareils en une fraction du temps nécessaire lors de l’utilisation d’autres créateurs de sites Web.

La nouvelle solution de Duda peut être utilisée de diverses manières, car elle donne aux utilisateurs une liberté totale sur la façon dont ils créent des conceptions en utilisant le positionnement libre. Dans le même temps, DudaFlex augmente l’efficacité de la production pour les agences de développement Web en réduisant considérablement et souvent même en éliminant la quantité de codage personnalisé nécessaire.

La version bêta de DudaFlex est maintenant disponible et comprend également la possibilité de réutiliser des éléments et des conceptions pour aider les utilisateurs de Duda à lancer des sites Web plus rapidement.

DudaFlex

DudaFlex combine les puissantes capacités de conception du meilleur logiciel de conception Web avec la vitesse de développement disponible auprès des créateurs de sites Web professionnels.

Grâce aux nouvelles fonctionnalités de la solution, les professionnels du Web disposent désormais d’une optimisation mobile prête à l’emploi et d’un contrôle sur plusieurs couches d’autorisations pour aider à améliorer la collaboration lors de la conception d’un site Web et de son remplissage.

Co-fondateur de Duda, Amir Glatt a fourni de plus amples informations sur la nouvelle offre de la société dans un communiqué de presse, en déclarant :

« Si vous pensiez auparavant que Duda était intuitif et facile à utiliser, vous serez agréablement surpris de voir à quel point DudaFlex change la donne. DudaFlex permet la liberté de concevoir des sites Web à l’échelle exactement selon les spécifications du client. Vous n’aurez jamais à faire de sacrifices sur une conception, car DudaFlex automatise toutes les fonctionnalités de construction possibles et optimise les sites Web pour qu’ils soient ultra-rapides sur chaque appareil.