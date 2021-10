Dudley Dursley dans ‘Harry Potter’ ‘Memba Him ?!

acteur anglais Harry Melling n’avait que 12 ans lorsqu’il a décroché le petit rôle du cousin moldu Dudley Dursley – qui rend la vie à la maison difficile pour Harry Potter avant de commencer ses études de magie à Poudlard – dans le film fantastique de 2001 « Harry Potter à l’école des sorciers. «

Melling a continué d’être inclus dans la série « Potter » … photographié ci-dessus dans « Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban » … et a partagé le grand écran avec des stars comme Rupert Grint comme le meilleur ami de l’école, Ron Weasley, Emma Watson comme la rapide d’esprit, Hermione Granger … et bien sûr Daniel Radcliffe comme le jeune homme magique, Harry Potter.

Harry a fait une résurgence dans le monde du streaming lorsqu’il a été choisi pour incarner le compagnon d’échecs Harry Beltik dans « The Queen’s Gambit » l’année dernière.

Devinez à quoi il ressemble maintenant à 32 ans !