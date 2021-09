Dudu Braga, fils de Roberto Carlos, décède à 52 ans – El Sol de México

in

Dudu Braga, producteur de musique et fils de Roberto Carlos, est décédé aujourd’hui à l’âge de 52 ans, a confirmé son père via les réseaux sociaux.

Avec un bref message et une vidéo montrant des photos de son fils de son enfance à nos jours, Roberto Carlos a annoncé la nouvelle. “Dudu, pour nous, tu es inoubliable et irremplaçable. A bientôt ! ​​Equipe RC”, peut-on lire dans la publication.

Le producteur de musique et également un batteur avaient été traités pour un cancer du péritoine pendant des mois auparavant. Dudu est né avec un glaucome, une maladie dont il a perdu la vue pendant près de 30 ans.

Sur son Twitter, Roberto Carlos a partagé un fragment d’une interview qu’ils ont réalisée il y a 20 ans où il reçoit un message affectueux de son fils, qui le fait pleurer.

Dudu n’est pas le premier fils que Roberto Carlos perd, car en 2011 Ana Paula Rossi Braga, sa belle-fille, est décédée d’une crise cardiaque, c’est pourquoi il a annulé un concert pour célébrer ses 70 ans de carrière.

En plus de travailler en tant que producteur et de se produire en tant que musicien, Dudu était animateur de radio et a animé une émission au Portugal.

Le chanteur brésilien Daniel, qui a travaillé avec Dudu, a pleuré sa mort sur les réseaux sociaux.

“Nous avons perdu un grand garçon, Dudu Braga est quelqu’un que j’admire beaucoup, j’ai pu voir et sentir son aura incroyable et généreuse. Un garçon merveilleux, avec une super essence, mais malheureusement la vie est comme ça… Mes sentiments pour tous ! la famille !! Tu vas beaucoup nous manquer mon ami !! Les mains paume contre paume “.