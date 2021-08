Duel à Hoy, Galilea Montijo perd son père après contagion

Duel à Hoy, Galilea Montijo perd son père suite à une contagion | Instagram

L’un des moteurs de Aujourd’hui Traversant l’un des moments les plus difficiles, Galilea Montijo, finit en larmes en parlant de son père, qui a été tué par l’état redouté.

Jeudi 5 août dernier, ce serait une journée terrible pour Galilea Montijo, ce, après avoir affronté le départ d’un de ses proches, son père, qui a perdu la vie après avoir été contaminé, a confirmé le chauffeur du matin.

Visiblement affecté, Galilée Montijo partagé entre autres détails, les causes qui ont coûté la vie à son père, “M. Gustavo Montijo Talamantes“.

Mon père a été hospitalisé pendant 10 jours, il est tombé comme une victime de plus du C0v!D, à cause de cette terrible crise sanitaire, et déjà avec ses vaccins, il avait les deux vaccins. Pour ces mêmes raisons, ils ont dû l’incinérer.

D’autre part, le “actrice de télévision“Il a évoqué la relation qu’il entretient avec ses demi-frères et sœurs à qui il a fait un gros câlin.

Au milieu de la triste nouvelle que cela représente, le “maquette”, qui compte aujourd’hui un peu plus de 9 millions de followers sur Instagram, a ouvert son cœur à ses collègues et au public, soulignant “ce n’était pas facile” de parler de la relation qu’il entretenait avec son père.

Avec un visage triste, “Gali“Elle a rappelé qu’elle avait très peu de souvenirs de son enfance avec lui.

Et malgré avoir peu et très vaguement de souvenirs de mon enfance avec mon père, car bien sûr son départ m’attriste, et il y a environ 10 ans il a décidé de retourner à Guadalajara avec ma mère, car je l’ai accepté pour le bonheur de ma mère. , et cela a toujours été mon intention, de voir ma mère heureuse.