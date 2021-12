Duel au goût de vengeance à As Eiroas entre Rayo et Bergantiños

14/12/2021 à 19h00 CET

Après le passage angoissant au deuxième tour après avoir battu Guijuelo aux tirs au but, Rayo Vallecano affronte Bergantiños, de Second RFEF, avec qui ils ne veulent pas vivre les mêmes difficultés pour ne pas laisser place à la surprise.

Dans la ville de Carballo, la Corogne, ils n’oublient pas ce match historique que son équipe, Bergantiños, a joué il y a plus de 30 ans contre le Rayo Vallecano, alors en deuxième division. Maintenant, le football donne à la deuxième équipe RFEF l’opportunité de se venger à As Eiroas avant tout une première.

C’est la deuxième fois que les Carballes accueillent une équipe de la plus haute catégorie de la Copa del Rey, mais c’est la première fois qu’ils le feront dans leur domaine, depuis la fois précédente, contre Séville il y a quelques années, qui s’est terminée jusqu’à opter pour le minimum (0-1) pour les andalous (avec un peu de Kooundé à 16 minutes), s’est joué au stade Riazor.

Ensuite, As Eiroas, malgré le travail contre la montre, n’a pas rempli les conditions pour accueillir le match, mais désormais il pourra recevoir le Rayo Vallecano. Le rival n’était pas celui qu’ils voulaient comme première option à Bergantiños, mais leur président, Chano Calvo, Il a rappelé à ses joueurs cet épisode de l’histoire du club mettant en vedette Rayo.

C’est arrivé lors de la saison 1987/88, au quatrième tour de la Copa del Rey. Au match aller, les Carballes avaient perdu 3-2 ; au match retour, ils ont gagné 3-1 et ont raté un penalty à dix minutes de la fin. Le match s’est terminé 3-4 et l’égalité est tombée du côté de Vallecano. Aujourd’hui, 34 ans plus tard, le destin leur donne une deuxième option, une revanche sportive.

En deuxième RFEF, Bergantiños est neuvième avec 21 points en quinze matchs, quatre de plus que la zone de relégation et deux de moins que ceux de la promotion pour la promotion, après cinq victoires, six nuls et quatre défaites, treize buts pour et quinze contre.

Dans le domaine que le Rayo Vallecano visitera, avec du gazon artificiel, Navalcarnero s’est imposé (0-2) le week-end dernier.

L’entraîneur des Bergantiños, José Luis Lemos, a utilisé le gardien remplaçant en Coupe, Brais pereoro, et ils joueront Blas et Bruunet, deux fixes dans la ligue qui ne pourront pas jouer le prochain match pour cause de suspension. Pablo Agulló, remplaçant le week-end dernier, sera probablement le partant, et aussi Bec Oui Remeseiro.

Bergantiños, qui lors du match précédent a abandonné la catégorie supérieure Tudelano, a l’intention de tenir tête à l’équipe de LaLiga Santander et il n’est pas exclu qu’ils récupèrent le système à cinq défenses qu’ils ont utilisé au début de la saison.

Pour Rayo Vallecano, le jeu est important pour deux raisons. D’abord pour rester en vie dans la Copa del Rey et ensuite pour changer l’image qu’il donne de son stade, où il a du mal à gagner et à obtenir des résultats positifs.

Comme cela s’est produit lors du match du tour précédent contre Guijuelo, Andoni Iraola Il donnera des minutes aux joueurs les moins communs de la Ligue. De cette façon, ils joueront à nouveau les Français Luca Zidane dans le but, le milieu de terrain Mario Suarez, il pourrait le faire au centre de l’arrière, et au point il pourrait avoir sa chance RAndy Nteka.

Celui qui n’y sera pas c’est le côté gauche Kévin Rodrigues, expulsé à Guijuelo, dont le retrait sera occupé par Fran García ou, si Iraola préfère lui donner du repos, une équipe de jeunes.

Compositions probables :

Bergantinos: Brais Pereiro; Blas, Agulló, Brunet, Brais ; Uzal, Remeseiro; Boedo, Carlos López, Cano; et Escobar.

Rayon Vallecano: Zidane; Mario Hernández, Maras, Mario Suárez, Fran García ; Unai López, Comesaña; Andrés Martín, Eh bien, bébé ; Ntéka.

Arbitre: González Fuertes (Comité asturien).

Campagne: Comme Eiroas.

Heure: 19h00.