duel au sommet dans le FMS Espagne

Le Gazir asturien partie en tant que principal candidat pour réfuter le Le statut de favori de Chuty et Skone à leur retour en Freestyle Master Series (FMS) L’Espagne, qui entamera sa cinquième saison demain, samedi au pavillon Magdalena de Avilés, dans les Asturies.

Après une saison loin de FMS Espagne, Le retour de Chuty et Skone dans la ligue de rap improvisé la plus importante du monde hispanophone multiplie les attentes pour cette cinquième édition.

Le retour des deux concurrents, légendes vivantes de la discipline, est la principale nouveauté d’une saison qui intègre de légères modifications dans le format des combats, en plus des élargissement et renouvellement de la liste des improvisateurs, de 10 à 12, ce qui laisse présager une course égale pour le championnat.

JOYEUX ANNIVERSAIRE GAZIR ! ?? Le tout nouveau champion de FMS International fête son anniversaire aujourd’hui 🎂 Allez-vous célébrer avec une victoire ce samedi ? ?? Laissez vos félicitations à @GazirGPS dans les commentaires ! pic.twitter.com/CGandCft4F – FMS Espagne 🇪🇸 (@FMSEspOficial) 15 décembre 2021

L’an dernier, dans une saison atypique où le public n’avait pu participer aux battles, Bnet et Gazir se sont battus jusqu’à la fin de leurs rimes à la recherche de la bague du champion., qui a finalement fini par tomber au pouvoir de Madrid.

Avec le retrait de Bnet et le couronnement subséquent de Gazir à FMS International devant les meilleurs coqs des ligues du monde entier, le jeune asturien apparaît comme le seul capable de s’opposer à Chuty et sa maîtrise indéniable d’un concours qu’il a remporté dans les trois éditions auxquelles il a participé (2017, 2018 et 2019).

Tandis que Chuty, récent champion international de BDM Deluxe et Supremacy, fera ses débuts dans un duel sans précédent contre Tirpa, vice-champion de FMS International, Skone, vice-champion du Finale Internationale de Taureau rouge Bataille Tenu il y a quelques jours au Chili, il affrontera le récemment promu Elekipo.

Gazir, pour sa part, fera revivre le duel vibrant qu’il a joué contre Mister Ego lors de la finale nationale du Red Bull Battle en octobre dernier, au cours de laquelle l’antagoniste par excellence de la ligue a réussi à forcer le jeune champion à subir une réplique atroce.

En plus de l’invitation de Chuty et Skone, Sara Socas et Hander ont complété la liste des promotions pour le nouveau cours.

Les Canaries seront le premier concurrent de l’histoire du FMS à travers le monde, après l’avoir fait officieusement dans une exposition l’année dernière, puisqu’il a terminé en première position du « classement » pour la promotion.

A ses débuts, Socas affrontera Zasko Master dans un duel jamais vu auparavant, qui a suscité un énorme intérêt chez les fans en raison du contraste de ses personnages.

Pour sa part, Manuel, le dernier à obtenir sa place en championnat après avoir remporté le tournoi de qualification, ils affronteront Sweet Pain à son retour au FMS trois ans après sa descente.

Enfin, Blon et Mnak débuteront le nouveau parcours avec une revalidation de leur récente confrontation chez Red Bull sur scène au WiZink Center, que la Ciudad Real peut comprendre comme une revanche tant attendue. De plus, l’homme de Barcelone, avec Zasko Master, deviendra le seul improvisateur présent dans chacune des éditions FMS organisées en Espagne.

Bekaesh continuera aux commandes du show et DJ Verse fera de même en charge des instrumentaux, même si cette fois ils seront accompagnés de Sarita et par Ozetak respectivement. Estrimo, Noult, Soen, Babi et les pièces mythiques, en dernier ressort, formeront le jury.