Duel de besoins entre Osasuna et Cadix

01/08/2022 à 18h30 CET

.

Osasuna reçoit Cadix, dans un duel de besoins, avec l’urgence d’ajouter une victoire onze jours après que les voix d’alarme qui commencent à s’élever en raison de la situation que traverse l’équipe se soient calmées.

Osasuna connaît sa pire séquence depuis la saison dernière après avoir ajouté sa dernière victoire le 17 octobre, jour de sa victoire à Villarreal.

Depuis, la perte d’identité de l’équipe commence à être grave. La griffe, la pression et les idées ne se voient plus sur le terrain de jeu et ses fans commencent à se demander ce qui est arrivé à l’équipe qui a surpris tout le monde au début du parcours et qui a même pu se placer momentanément en première position dans le jour 10.

le deuxième entraîneur d’Osasuna, Bittor Alkiza, qui dirigera l’équipe en étant Jagoba Arrasate touché par le covid-19, il espère focaliser l’énergie négative des derniers crashs pour la transformer en positive avec un « convaincu & rdquor; faire votre travail correctement pour apporter de la joie à votre passe-temps longtemps après.

Après la récente élimination de la Coupe aux mains de Gérone, ceux de Tajonar n’ont pas pu préparer le choc contre les Cadix comme ils l’auraient souhaité. Malgré cela, Alkiza Il aura ses hommes les plus habituels après avoir donné l’opportunité à ceux qui ont moins de minutes devant l’équipe de Gérone.

« C’est un moment pour parler la foire. Pour réaliser d’où nous venons et ce que nous devons faire pour réorienter la situation, mais il est clair que cette équipe nous a déjà montré il n’y a pas longtemps. Elle est prête et je suis persuadée qu’elle va recommencer car elle a le niveau pour ça & rdquor;, a déclaré la personne qui donnera les indications pertinentes du groupe demain.

Il semble que l’idée d’entrer en Europe pour l’année prochaine soit restée un simple mirage car les mauvais résultats et, surtout, le mauvais match, se produisaient dans les différents matchs dirigés par l’équipe. Jagoba Arrasate Il a joué en Ligue et en Coupe.

« Nous connaissons bien Cadix et ils nous connaissent bien, donc aucune des deux équipes ne sera surprise », a-t-il déclaré à propos du scénario du match contre un adversaire qui a des aspects similaires à l’équipe locale.

Cadix, situé dans les places de relégation, arrive à Pampelune avec l’objectif clair de retrouver des sensations et de retrouver la victoire en Ligue lors de leur troisième match en seulement six jours, après leur défaite en championnat lundi contre Séville (0-1) et à gagner jeudi en Coupe contre Fuenlabrada (0-1).

Les de Allvaro Cervera ils veulent gagner le premier match du deuxième tour sur le terrain d’Osasuna et, en même temps, ils espèrent que les deux équipes qui les précèdent au classement, Elche et Alavés, perceront pour sortir des positions de danger.

Les Cadix, après avoir perdu contre Séville, ont terminé un premier tour pour la deuxième fois de leur histoire en Première Division sans gagner un seul match à domicile.

Les pupilles de Cervera, qui ont gagné deux fois à l’extérieur contre le Celta (1-2) et l’Athletic (0-1), sont la pire équipe de leur terrain de jeu, où ils n’ont ajouté que cinq points pour autant de nuls, mais ils espèrent renverser la situation à commencer par être à nouveau efficace à la maison.

L’obstacle de ne pas gagner au stade Nuevo Mirandilla les ancre à la dix-neuvième position du classement, avec 14 points, bien qu’ils aient près de deux rivaux dans la lutte pour la permanence, comme Alavés et Elche, qui ajoutent 16 points chacun, pour le 18 de Getafe, qui est un peu plus loin.

Lors des treize saisons précédentes de Cadix dans l’élite, ils ne sont restés invaincus à domicile qu’au premier tour de la ligue 92-93.

Il est prévu que Cervera, qui a été touché ces derniers temps par un fléau de victimes entre blessures et points positifs pour covid-19, apporte des changements par rapport au dernier match de Coupe joué à Fuenlabrada (0-1).