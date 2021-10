Duel de bonne dynamique à La Cerámica

16/10/2021 à 18h30 CEST

.

Villarreal et Osasuna examineront leurs bons moments respectifs à La Cerámica, où ils se rencontreront après avoir remporté leurs derniers matches et offert de bons sentiments lors des derniers matchs.

En ce qui concerne la Ligue, Villarreal est la seule équipe qui ne connaît pas la défaite et bien qu’ils aient fait match nul cinq de leurs sept matchs, ils ont battu le Betis à domicile juste avant la pause du championnat.

L’Osasuna, aux positions européennes, il a gagné ses deux derniers matchs et est plus fort à domicile, avec plein de victoires, qu’à la maison.

L’équipe locale vient à ce match avec les pertes des attaquants Boulayé Dia et Samu Chukwueze, qui sont toujours hors de l’équipe, mais leur entraîneur, Unai Emery, récupère des hommes de poids en lui comme Raúl Albiol, Paco Alcácer, Gerard Moreno , Francis Coquelin et Dani Raba. À cela s’ajoute l’ajout du défenseur Serge Aurier, qui s’est joint à l’équipe il y a deux semaines à titre d’agent libre.

La question est de savoir si l’entraîneur donnera du repos aux joueurs qui ont été avec leurs équipes nationales, comme c’est le cas de l’Argentin Juan Foyth et de l’Equatorien Pervis Estupiñán, qui sont rentrés ce samedi. Le premier n’a pas joué une minute avec l’Albiceleste.

Devant eux les onze d’Osasuna sauteront en état de grâce, prêt à prolonger sa séquence de victoires et remporter ce qui serait la troisième victoire consécutive pour l’équipe de Jagoba Arrasate et s’installer dans les nobles positions du classement.

L’enthousiasme et l’inertie gagnante se sont installés à Pampelune après que l’équipe s’est classée cinquième après les victoires contre Majorque et Rayo Vallecano. Les fans sont conscients de la difficulté de se colorer dans les compétitions européennes, mais malgré cela ils ne renoncent à rien.

Osasuna n’a connu que des joies lors de ce parcours loin d’El Sadar. Les Navarrais ont pris les trois points de leurs visites à Cadix, Vitoria et Majorque avec trois victoires bien méritées pour contrer les mauvais chiffres que les rojillos ont eu à domicile.

Demain, ce sera un bon test pour voir comment l’équipe se débrouille après la pause contre un grand rival qu’ils ont déjà battu l’année dernière. Le 1-2 de la saison passée supposé à ceux de Tajonar approche de forme très sérieuse à la permanence, quelque chose qu’ils ont obtenu quelques jours plus tard.

L’entraîneur de Berriatua a convoqué 23 joueurs et il continuera sans pouvoir compter sur Ante Budimir et Aridane, deux footballeurs titulaires qui devront continuer à travailler sur leurs récupérations pour aider l’équipe au plus vite.

Les files d’attente probables

Villarréal: Rulli; Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno ; Capoue, Parejo, Manu Trigueros ; Gérard Moreno, Yeremi Pino et Danjuma

Osasuna: Sergio Herrera; Nacho Vidal, Unai García, David García, Manu Sánchez ; Torro; Roberto Torres, Moncayola, Darko, Rubén García ; Kike Garcia.

Arbitre: Adrián Cordero Vega (comité cantabrique)

Stade: La céramique

Heure: 18:30