Duel de champions aux allures de Ligue Europa

23/11/2021 à 21h00 CET

Fans d’Isaac

Une sorcière toujours avec des options accueillera le RB Leipzig de Jesse March au Jan Breydel Stadion, qui a déjà vise seulement à entrer dans la Ligue Europa comme troisième classé.

Les Belges, qui ils ont donné la surprise en gagnant en Allemagne aux Red Bulls (1-2), ils ont encore des numéros pour se qualifier. Tout arriverait pour battre à nouveau Leipzig et puis donner le machado dans le parc des princes, même si vous devez vous attendre à des résultats de tiers.

Malgré leur meilleure situation en compétition continentale, la récente séquence de Bruges dans leur championnat n’est pas du tout prometteuse. Belge ont accordé deux nuls et une défaite lors de leurs quatre derniers matchs, contre des équipes mineures comme le Standard Lieja (douzième) ou Malines. En fait, ceux de Philippe Clément sont troisièmes, sept points derrière la surprenante Royale Union SG.

De son côté, le RB Leipzig n’arrive pas non plus dans une grande dynamique, surtout après la défaite 2-0 contre Hoffenheim week-end dernier. Ceux du Red Bull n’ont pas bien commencé en Bundesliga après la fin de l’ère Nagelsmann, et sont septièmes, hors des postes européens.

En Ligue des champions, les hommes de mars n’ont ajouté qu’un point, contre le PSG, et maintenant ils doivent battre Bruges. En outre, doit récupérer la moyenne perdue, pour pouvoir continuer son voyage européen.

Compositions probables :

Sorcières : Mignolet ; Mata, Hendry, Nsoki, Sobol ; Sowah, Balanta, Rits, Lang ; Vanaken ; De Ketelaere.

RB Leipzig : Josep Martínez; Simakan, Gvardiol, Orban ; Mukiele, Kampl, Laimer, Angeliño; Nkunku, Forsberg; Silva.

Stade: Stade Jan Breydel

Heure: 21h00

Arbitre: Davide Massa (italien).