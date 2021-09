Duel de classiques au retour dans l’élite du Sporting

in

14/09/2021 à 21h00 CEST

Le Lisboète José Alvalade ouvre aujourd’hui le rideau de la Ligue des champions avec un duel entre deux classiques du football européen, le Sporting et l’Ajax, respectivement champions du Portugal et des Pays-Bas, deux équipes appelées à de grandes choses cette saison.

Pour les Lisboètes, ce sera leur première participation à la phase de poules depuis 2017 et ils espèrent ne pas décevoir leurs fans dans ce retour dans la plus haute compétition européenne. Un retour qui est aussi une étape importante pour le football portugais, qui à partir de ce même parcours n’a pas placé trois équipes dans la compétition. Dans ce 21/22, le Sporting, Benfica et Porto représentent une nouvelle fois le Portugal en Ligue des Champions.

A domicile, ils ajoutent 22 matchs sans connaître la défaite, toutes compétitions confondues. Ruben Amorim il ne pourra pas compter sur son capitaine pour cet important duel Sébastien manteaux, qui rencontre une sanction ou avec Pot, blessée. Gonçalo Inacio est le doute.

De son côté, l’Ajax arrive avec de bons sentiments pour ses débuts en championnat, avec 13 buts en quatre matchs. Avoir une sorcière ne pourra pas compter pour cette rencontre avec Klaassen, mais il est à nouveau disponible Stekelenburg, tombe dans le duel contre Zwolle en raison d’un malaise. Le technicien récupère aussi les Argentins Tagliaphique et Martinez, qui s’est reposé en championnat après leurs duels avec l’équipe nationale.

Le seul précédent entre les deux était la Coupe UEFA 1988/89, avec le Sporting 4-2.

Compositions probables :

Sportif : Adam ; Esgaio, Neto, Feddal ; Joint, Palhinha, Matheus Nunes, vinaigre; Jovane, Paulinho, Nuno Santos

Ajax : Pasveer ; Mazraoui, Bois, Aveugle, Tagliafico ; Gravenberch, Klaassen, lvarez; Berghuis, Haller, Tadi & cacute;

Arbitre : José María Sánchez (Espagne).

Stade : José Alvalade. 21h00.