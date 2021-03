Duel de dynamiques opposées à Villamarín

08/03/2021 On à 15:01 CET

Le Betis-Alaves qui clôt la vingt-sixième journée de LaLiga Santander lundi réunit deux équipes avec dynamique très opposée, avec l’Andalou placé aux positions européennes après avoir enchaîné trois victoires d’affilée et le Basque dans celles de la relégation après avoir également accumulé trois défaites consécutives.

Le groupe dirigé par le Chilien Manuel Pellegrini, à part quelques déceptions telles que l’élimination en Coupe par le Athlétique ou la défaite à domicile en Liga contre lui Barcelone, a très bien commencé 2021 après le début de la saison avec quelques doutes, notamment en raison de la fragilité défensive.

Maintenant, après le triomphe de dimanche dernier au Ramón de Carranza contre le Cadix (0-1), ainsi que ceux obtenus en Villarreal (1-2) et à la maison pour lui Getafe (1-0), est dans le sixième position de la table, qui peut réaffirmer et consolider lundi après la septième, l’équipe de Castellón, est tombée ce jour-là contre Valence. Le vert et les blancs sont déjà à l’affût du cinquième, le Société réelle, et dans le le prochain jour visitez le quatrième classé, le Séville, un derby qui arrivera dimanche prochain au Sánchez Pizjuán avec des accents européens.

Malgré cela, Pallegrini Il a été chargé de souligner que la concentration n’a qu’une seule direction, celle qui regarde Alavés lundi, sans penser à autre chose et pour cela il a déjà l’avant-centre. Borja Iglesias surmonter la maladie musculaire qui l’a empêché de jouer contre le Cadix. Un autre des succès, le milieu de terrain français Nabil Fekir, est également récupéré d’une blessure musculaire et est disponible pour mesurer contre l’équipe de Vitoria.

Tellement de Borja Iglesias Quoi Fekir sont entrés dans l’appel pour vingt-deux footballeurs, pas le central Victor Ruiz, dont la récupération est plus lente. Ils sont également des victimes sûres blessées de plus longue durée, comme le centre Marc Bartra, le gardien de but Dani Martin et le côté Victor Camarasa, tandis que le milieu de terrain portugais William Carvalho Il a terminé son match de pénalité contre l’équipe de Cadiz et revient sur la liste des cités.

Contre le Betis, un nécessiteux Deportivo Alavés calibrera son niveau pour sortir des places de relégation et plus encore après les résultats de la vingt-sixième journée de LaLiga Santander. Les chiffres ne soutiennent toujours pas l’équipe Abelardo Fernandez, qui a trébuché de façon inattendue contre Osasuna dernier jour et qu’il n’a ajouté que quatre points avec l’Asturien sur le banc, ce qui l’a mis carrément dans les places de relégation.

En revanche, une victoire à Benito Villamarín, la scène où il a certifié sa permanence l’année dernière, redonnerait la tranquillité à une équipe qui a de plus grandes forces défensives, mais il est difficile de générer des chances de marquer pour se battre pour les trois points. Le ‘Pitu’ récupère pour ce duel Javi lopez Oui Père Pons, blessé ces dernières semaines, qui vide une infirmerie dans laquelle il n’y a que Rodrigo Ely, blessé depuis longtemps, bien qu’il soit confronté à la dernière ligne droite de sa récupération.

Tout indique qu’Abelardo aura une défense formée par Ruben Duarte, Florian Lejeune, Victor Laguardia Oui Ximo Navarro, avec Image de balise Fernando Pacheco dans le but. Au centre du terrain, Manu Garcia pourrait céder sa position à l’Argentin Rodrigo Battaglia, qui serait associé à Thomas Pina. Luis Rioja va reprendre possession et Edgar Mendez pourrait répéter sur le flanc droit, tandis que Joselu Mato Oui Lucas Perez ce seront les références d’une équipe qui a besoin d’objectifs pour avancer dans le classement.

Alignements probables:

Betis: Joel Robles; Emerson, Mandi, Sidnei, Miranda; Guido Rodríguez, gardé; Aitor Ruibal, Canales, Lainez; et Loren.

Alaves: Pacheco; Ximo, Lejeune, Laguardia, Duarte; Édgar Méndez, Manu García ou Battaglia, Tomás Pina, Rioja; Lucas et Joselu.

Arbitre: Javier Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego).

Stade: Benito Villamarín.

Temps: 21h00 (CET) (20h00 GMT).