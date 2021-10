Duel de grand besoin à Los Cármenes

27/10/2021 à 20h00 CEST

.

Grenade et Getafe joueront ce jeudi un duel bien nécessaire pour tous les deux. Alors que l’équipe andalouse a besoin d’ajouter des victoires pour sortir des places de relégation dans lesquelles elle est tombée après les résultats de Cadix et d’Alavés, le Madrilène aspire à sa première victoire afin de ne pas tomber des places qui donnent le salut.

Grenade arrive au crash au bon moment après avoir ajouté quatre points au cours des deux derniers jours, avec une victoire contre Séville (1-0) et un nul dans le fief d’Osasuna (1-1), une séquence de résultats qu’il entend prolonger contre un adversaire direct pour la permanence.

Cependant, le déficit de points qu’ils ont traîné dès les premières journées et la victoire ce mardi d’Alavés et le match nul de Cadix, a amené l’équipe de Robert Moreno à affronter le match dans des places de relégation qui ils repartiront avec un simple tirage, bien que le seul objectif contre Getafe soit la victoire.

L’équipe rojiblanco est convaincue que la bonne communion qui existait entre les tribunes et l’équipe lors de la précédente rencontre contre Séville se répétera, lorsque Grenade est également arrivée à un moment difficile et a pu faire avancer le match.

Robert Moreno a plusieurs victimes sûres pour l’accident, notamment dans un milieu de terrain pour lequel il n’a pas de blessure avec Isma Ruiz, avec le Français Maxime Gonalons et avec le Camerounais Yan Eteki.

Le défenseur central portugais Domingos Duarte complète le carton des absents, de sorte qu’au centre de la défense ils répéteront, comme lors des deux derniers matchs, les Péruviens Luis Abram et Víctor Díaz.

Un onze de départ avec peu de changements est prévisible par rapport à celui qui a joué le dernier tour contre Osasuna, avec la présence de Ramón Rodríguez ‘Monchu’ sur le site des Gonalons et la reprise également pour le milieu de terrain d’Angel Montoro.

La position du Colombien Luis Suárez, qui peut jouer sur l’aile, en tant qu’attaquant simple ou en tant qu’attaquant double, déterminera quels joueurs l’accompagneront au-dessus, avec de nombreuses options qu’il soit escorté par Rubén Rochina et par le Vénézuélien Darwin Machís, qui sont en bonne forme.

Pendant ce temps, Getafe a encore plus d’urgences. Les alarmes sonnent déjà par l’entité présidée par Angel Torres, qui n’ajoute que deux points sur trente possibles sans beaucoup de signes d’amélioration après la défaite 0-3 contre le Celta la journée dernière, à laquelle il offrait une image inquiétante.

Quique Sánchez Flores, avec seulement deux matches sur le banc de Getafe après le limogeage de Míchel, tentera de restructurer son onze pour trouver un équilibre qui lui permette d’avoir solidité défensive et solvabilité offensive. Pour l’instant, face au Levante et au Celta, il a choisi de remplir le centre du terrain avec des joueurs destructeurs comme le Portugais Florentino Luís, l’Uruguayen Mauro Arambarri, le Serbe Nemanja Maksimovic ou encore David Timor.

Seuls Carles Aleñá et Sandro Ramírez sont apparus dans la zone supérieure comme deux îlots avec un peu plus de créativité. C’était insuffisant. Getafe, n’ajoute que trois buts ce parcours et Quique, pour l’instant, il n’a pas résolu ce déficit.

Pour cette raison, des changements sont attendus et Quique pourrait essayer de jouer plus en profondeur en utilisant des noms plus attachés au jeu de groupe tels qu’Allan Nyom ou Juan Iglesias, qui ramèneraient Arambarri et Maksimovic à leurs positions naturelles de milieu de terrain avec Florentino protégeant leurs dos et le Turk Enes Unal en tête.

Sandro ne sera pas dans cette zone, avec une blessure musculaire cela l’empêchera de jouer au stade Nuevo Los Cármenes. Ni, vraisemblablement, Jaime Mata, qui est dans la dernière partie de sa convalescence après un inconfort physique. Vitolo et le Tchèque Jakub Jankto manqueront également le match en raison de blessures, tandis que les Togolais Djené Dakonam et Chema Rodríguez ne joueront pas pour cause de suspension.

Les files d’attente probables

grenade: Maximien; Quini, Víctor Díaz, Luis Abram, Carlos Neva ; Luis Milla, Monchu, Montoro ; Rochina, Machís et Luis Suárez.

Getafe: Soria ; Damien, Mitrovic, Cuenca, Olivera ; Florentin; Juan Iglesias, Arambarri, Maksimovic, Aleña ; et Enes ünal.

Arbitre: Adrián Cordero Vega (Comité cantabrique).

Stade: Nouveau Los Cármenes.

Heure: 20: 00h