Duel de navigateurs entre Google Maps et Waze : quelle application est la meilleure ?

De nos jours, pratiquement la plupart des personnes qui décident de voyager ou doivent se rendre dans des endroits inconnus utilisent une application de navigation. Actuellement, les navigateurs les plus populaires sont Google Maps et Waze. Des milliers d’utilisateurs utilisent l’une ou l’autre de ces deux applications, mais pouvons-nous savoir laquelle est mieux?

Google Maps, l’une des applications les plus utilisées pour conduire

Il ne fait aucun doute que Waze et Google Maps disposent d’un grand nombre de des particularités similaires, bien que aussi contraste dans certaines fonctions. Google, par exemple, permet une reconnaissance de nom et portée, tandis que Waze s’empare de la fidélisation de vos chauffeurs pour les emmener rapidement et en toute sécurité à l’endroit souhaité.

Comparatif en navigation

L’application Waze est basée sur minimiser le temps en route et atteindre le destin ce aussi vite que possible. Pour cette raison, il ne nous demande pas de modifier l’itinéraire au milieu d’un voyage, et il nous montre automatiquement les directions pour éviter les obstacles qui peuvent se trouver le long du chemin.

UNE Point négatif Waze est que cela dépend des autres utilisateurs sur la route, donc s’il n’y a pas d’utilisateurs avec l’application où nous conduisons, nous ne saurons pas que la route à suivre. Un point en faveur des deux navigateurs est qu’il vous permet enregistrer des cartes hors ligne, bien que Google Maps soit bien plus direct.

Comparaison des transports publics et alternatifs

Dans le cas où nous décidons de voyager par les transports publics ou une autre alternative, Waze n’est pas prêt pour nous aider. Comme nous ne conduisons pas, Waze ne peut jamais nous proposer un itinéraire plus rapide, évitant les obstacles qui peuvent apparaître en cours de route. Dans ce cas, gagner la bataille Google Maps.

Ainsi, l’application Google nous montre même le Calendrier des différents transports en commun que nous souhaitons emprunter, il nous marque même le minutes ou heures combien de temps cela prendra-t-il si nous entrons vélo ou à pieds.

Comparaison des données

Les deux applications nécessitent des données, mais Waze est beaucoup plus lié, car toute modification apportée à l’application est basée sur informations envoyé par un Nom d’utilisateur. Nous vous rappelons que dans cette application, les conducteurs peuvent signaler des obstacles susceptibles de retarder l’itinéraire des conducteurs.

Google Maps est également capable de informez nous sur la situation routière, météo… Malgré le fait qu’il utilise un autre type de collecte de données, puisqu’il est capable d’obtenir des informations en temps réel auprès des capteurs de trafic et des utilisateurs.

Lire aussi