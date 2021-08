Duel de styles à Grenade-Valence

in

20/08/2021 à 20h31 CEST

Sport.es

Le grenade et le Valence affronter ce samedi dans le Nouveau stade Los Cármenes dans le but de remporter une victoire qui leur permet de confirmer leurs bons résultats dès le premier jour, dans lequel l’équipe andalouse a fait match nul à Villarreal (0-0) et l’équipe qui a battu Getafe (1-0).

L’ensemble dirigé par Robert Moreno entend maintenir le forteresse défensive exposée dans l’Estadio de la Cerámica, où il a pu laisser son but à zéro, mais il doit améliorer son flux offensif, car contre les jaunes il n’a guère créé de danger. L’entraîneur catalan a tout l’effectif disponible pour le match, une fois le média camerounais Yan Eteki a surmonté des problèmes musculaires.

De plus, le grenade a renforcé son effectif cette semaine avec l’incorporation du gardien portugais Louis maximiano, qui arrive pour se battre pour la position de but de départ avec Aaron Escandell. Châtain devra décider s’il faut répéter le même onze de la journée d’ouverture ou lancer des joueurs importants qui ont débuté sur le banc le match précédent, cas intermédiaires Ange Montoro ou l’attaquant colombien Carlos Bacca, ancien joueur de Villarreal.

Lors du premier match du championnat, les Valence vous avez déjà remarqué le cachet de votre nouveau coach, José Bordalás, et a obtenu les trois points malgré le jeu de la minute 1 à la minute 75 avec un homme de moins après l’expulsion rapide de Hugo Guillamon. Pour rejoindre Grenade, vous devrez tenir tête à une équipe qui, à ses débuts en Villarréal et grâce à un grand commerce défensif, il a fait match nul sans buts, bien qu’il ajoutera maintenant, en jouant à domicile, une plus grande présence en attaque.

Bordalás Vous devrez introduire au moins un changement dans votre équipe initiale car vous ne pouvez pas compter sur Hugo Guillamon, un central reconverti en milieu de terrain en l’absence de footballeurs à ce poste. Après ce qui a été vu contre Getafe, le Géorgien pourrait répéter Giorgi Mamardashvili, le protagoniste de cette rencontre, en tant que gardien de but, bien que Bordalás a déjà Jasper Cillesen, près de Thierry, Gabriel Paulista, Alderete et Gayà comme ligne arrière.

La position de Guillamon Ce pourrait être pour une autre usine convertie, Mouctar Diakhaby, sauf s’il choisit de se placer dans cette position Uros Raciquecar il ne vous reste plus beaucoup d’options. Carlos Soler et Denis Tcherychev complétera la médullaire avec Gonçalo Guedes et Maxi Gomez, qui ont débuté la Ligue à un bon niveau, comme des références en attaque.

L’un des grands attraits du deuil est que Les supporters de Grenade pourront à nouveau assister à un match officiel au Nuevo Los Cármenes pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus il y a un an et demi. Il y aura 7 100 participants, autour d’un 37% de capacité total d’environ 19 500 spectateurs du stade, qui pourront profiter du match, après le tirage au sort effectué par Grenade parmi ses abonnés pour choisir ceux qui auront le privilège d’accéder au Nuevo Los Cármenes.

Compositions probables :

grenade: Aaron ; Foulquier, Duarte, Germán, Neva ; Gonalons, Monchu, Milla ; Puertas, Machís et Suárez.

Valence: Mamardashvili, Correia, Paulista, Alderete, Gayà ; Racic, Wass, Soler, Cheryshev; Guèdes et Maxi.

Arbitre: Carlos del Cerro Grande (C. Madrileño).

Stade: Nouveau Los Cármenes.

Heure: 19h30.