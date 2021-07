duel des remparts à Wembley

07/10/2021 à 08:00 CEST

Si l’Italie et l’Angleterre se sont plantées en finale de l’Euro 2020 c’est, en grande partie, de leur faute. C’était très difficile de les battre. En phase de groupes, impossible. Et en playoffs directs, très peu. Gianluigi Donnarumma, trois fois. Jordan Pickford, un seul.

Ce sont deux archivistes. ‘Gigio’, considéré comme l’héritier de son homonyme et admiré Buffon dans la ‘squadra azzurra’, a participé à la 1 165 minutes d’invincibilité d’Italie depuis octobre 2020. 989 avec lui sous bâtons et le reste, avec Cragno, Meret et un Salvatore Sirigu qui a joué la dernière minute pour Italie-Pays de Galles par déférence pour l’entraîneur Mancini.

Agent libre

Donnarumma s’impose dans l’équipe nationale italienne. Le deuxième de trois frères et sœurs, il avait déjà 1,87 avec 11 ans et a fait ses débuts en Serie A avec seulement 16, lorsque Sinisha Mihailovic lui a donné l’alternative dans un Milan-Sassuolo. A San Siro, il a vieilli, mais curieusement il a vécu ce championnat d’Europe en tant qu’agent libre, après que son contrat a expiré le 30 juin et n’a pas été renouvelé. A la fin du tournoi, le PSG vous attend.

Le gardien italien de 22 ans, clé des tirs au but en demi-finale contre l’Espagne avec son arrêt à Morata, compte 32 sélections, avec 14 buts encaissés. Son rival Jordan Pickford, de cinq ans son aîné, a aligné 37 fois pour l’Angleterre depuis ses débuts, le 10 novembre 2017, contre l’Allemagne (0-0) à Wembley. Il a encaissé 28 buts avec son équipe.

Par le bas

La carrière de Pickford est un exemple de dépassement. Il est passé par les cinq meilleures catégories anglaises, de la Conférence nationale à la Premier League. Depuis 2017, il joue dans le Everton et il digère toujours la mauvaise boisson qui s’est produite la saison dernière, en blessant fortuitement Van Dijk contre Liverpool. Il a même reçu des menaces de mort !

Des mois plus tard, vivez l’envers de la médaille. Il a battu le record de minutes sans encaisser pour un gardien anglais, détenu par Gordon Banks, en ajoutant 727. De plus, il a déjà obtenu le Gant d’or de l’UEFA en terminant cinq des six matchs disputés jusqu’à présent avec une « feuille blanche », c’est-à-dire invaincu. Donnarumma n’a réussi qu’en trois et ne peut pas le rattraper. Maintenant, les deux sont en jeu pour autre chose : la gloire européenne.