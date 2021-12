Duel d’urgence au Colisée

18/12/2021 à 18h00 CET

Avec l’humiliante défaite en Copa del Rey contre l’Atlético Baleares (5-0) très proche dans le temps, Getafe tentera de récupérer et de sortir de la relégation avec une victoire contre Osasuna, qui cumule huit matchs de suite sans gagner et il doit briser sa séquence de résultats erratiques dès que possible.

Ce sera un duel d’urgence, plus pour Getafe, installé depuis le début du parcours dans la zone inférieure du tableau et à seulement trois points du salut grâce au travail de Quique Sánchez Flores, qui a renfloué une équipe qui semblait destinée pour expulsion.

Avec le changement d’entraîneur, Getafe prend de l’ampleur et ils n’ont perdu qu’un des sept derniers matches de championnat qu’ils ont disputés. La dernière journée, contre Alavés à Mendizorroza, il a frôlé la victoire, mais Joselu lui a arraché au dernier souffle un but à trois minutes de la fin.

S’il avait gagné, Getafe, après dix-sept matchs, serait sorti du trou de la deuxième division. Cependant, une semaine de plus, il devra se battre depuis les dernières positions pour tenter de changer son destin. Contrairement aux tours précédents, il devra le faire avec un résultat humiliant et inattendu, Atlético Baleares 5-0.

Avec cette défaite à la traîne, les joueurs de Getafe devront récupérer pour marquer trois points clés dans leurs aspirations. Ils doivent le faire avec une certaine perte : nou Jaime Mata, Vitolo et Sabit Abdulai seront blessés, tandis que les Mexicains José Juan Macías, Chema Rodríguez et Sandro Ramírez sont incertains, tous trois avec des problèmes physiques.

Quique, après avoir aligné un onze de remplaçants en Coupe, reviendra jouer avec son onze type dans lequel seul Sandro pourrait manquer, qui sera remplacé par Dario Poveda dans la zone d’attaque. Le reste des joueurs répétera.

Pendant ce temps, Osasuna veut terminer l’année en beauté avec une victoire qui met fin à une séquence de huit matches de championnat sans gagner. Contrairement à Getafe, au moins en Coupe, ils se sont pliés et ont battu le Deportivo au deuxième tour (1-2).

L’équipe navarraise affrontera le dernier match de l’année avec l’impulsion de cette victoire en coupe dans laquelle Osasuna a utilisé dès le début des footballeurs importants tels que Budimir, Kike García ou David García.

l’entraîneur d’Osasuna, Jagoba Arrasate, a indiqué qu’ils mesuraient un rival « blessé » et « conscient » de leur besoin de marquer des points pour sortir de la zone de relégation.

Ceux de Tajonar cumulent cinq nuls et trois défaites et n’ont plus gagné depuis le 17 octobre dernier, lorsqu’ils avaient obtenu les trois points de l’Estadio de la Cerámica contre Villarreal.

Ensuite, Osasuna traversait un état d’optimisme concernant les aspirations pour la fin de la saison, quelque chose qui s’est dissipé avec le passage de certains matchs dans lesquels l’équipe s’est essoufflée.

« Vous devez profiter de l’inertie. Nous sommes venus du match nul contre Barcelone et de la victoire d’hier et nous devons boucler la semaine. Ces situations émotionnelles vous donnent confiance pour être plus proche d’un bon résultat », a déclaré l’entraîneur.

La vérité est que ceux d’Arrasate s’éloignent de leur meilleure version, c’est pourquoi l’équipe ne baisse pas la garde et continue de travailler sur les erreurs qui ne leur ont pas permis d’obtenir plus de points qu’ils ne le souhaiteraient.

Ce n’est pas la première fois que cela arrive. L’équipe sait déjà ce que c’est que de passer 13 jours sans gagner. C’est arrivé la saison dernière. Malgré cela, le conseil d’administration a apporté tout son soutien à l’entraîneur biscayen et le temps lui a donné raison.

L’une des victimes les plus importantes des affrontements à Getafe est celle de David García. Le central achèvera le cycle des cartes et ne pourra pas être avec ses coéquipiers. Il avait joué chaque minute à ce jour (1530).

Le défenseur central Ibero était une pièce fondamentale. Son jeu de passes puissant et sa ténacité défensive ont tenu ses adversaires à distance et le gardien adverse en échec, puisqu’il a réussi à marquer trois buts, étant le meilleur buteur de l’équipe aux côtés de Chimy Avila.

Unai García et Juan Cruz occuperont l’arrière face aux azulones. La bonne saison des deux va donner de la fiabilité au reste des joueurs qui démarrent devant les deux.

Les files d’attente probables

Getafe : Soria ; Nyom ou Damián, Djené, Mitrovic, Cuenca, Olivera ; Maksimovic, Arambarri, Aleña; Sandro et Enes Unal.

Osasuna : Sergio Herrera ; Nacho Vidal, Unai García, Juan Cruz, Manu Sánchez ; Moncayola, Torró, Darko, Kike Barja, Chimy Avila, Rubén García.

Arbitre: Munuera Montero (Comité andalou).

Stade: Colisée Alfonso Pérez.

Heure: 18h30.