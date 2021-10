duel entre deux équipes détestées

19/10/2021 à 00h43 CEST

pari

Le football européen est tellement traditionaliste qu’il est difficile d’inclure un duel entre les nouveaux riches dans l’élite du continent. Il y a ceux qui considèrent Celtic-Ferencvaros, qui se joue également aujourd’hui en Ligue Europa, plus important que PSG-Leipzig en Ligue des champions. Mais la réalité est ce qu’elle est, et le moment actuel des décors ne trompe personne. Bien qu’ils ne soient pas champions de leurs pays respectifs, le PSG et Leipzig ont construit des empires à base de millions qui leur permettent déjà de côtoyer les meilleurs d’Europe (le PSG gagne, vous payez 1,5 pour 1).

Ceux-là mêmes qui crient contre l’évolution commerciale de ce sport sont fascinés par la capacité de réunir de très grands joueurs dans des entités qui ne le sont pas. Messi à Paris, avec Neymar et Mbappé, est le rêve pharaonique du Qatar et de son émir. Il l’a réalisé en investissant, même si cela ne lui a pas assuré des succès continentaux. Un problème à répétition, les blessures de Neymar, lui feront à nouveau rater un duel aussi important que celui-ci (Messi premier buteur est payé 3,4 à 1).

Le cas de Leipzig est similaire, mais sans autant de malversations économiques impliquées. Une entreprise de plusieurs millions de dollars comme Red Bull a construit un empire du football là où il n’y en avait pas, dans une grande ville mais sans grand club, et a réussi à chatouiller le Bayern en Bundesliga et même à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions il y a quelques saisons. . Nagelsmann n’est plus là et des joueurs importants sont également partis (Upamecano, Konaté…). Pourtant, l’équipe la plus détestée d’Allemagne est capable d’embarrasser l’équipe la plus détestée de France. Voilà à quel point ce jeu avec une nouvelle terminologie sonne péjoratif (Simakan voit que le jaune est payé 2,8 à 1).