Duel invaincu à Vitoria

Communiqué de presse-Euskobox

Deux combattants invaincus et prometteurs face à face. D’une part, l’ancien membre de l’équipe marocaine, désormais basé dans la ville d’Alava de Salinas de Añana, Abdellatif Zohuairi ‘Tetef’. De l’autre, le Colombien résidant à Fuenlabrada (Madrid), Einer Steven Centeno. L’affrontement sera de 6 rounds au super poids plume.

Ce sont deux boxeurs d’âge similaire et de trajectoire identique, avec trois victoires en autant de combats. De ce CV professionnel naissant et prometteur, on peut déduire une plus grande force de la part de Steven, qui a une victoire avant la limite, tandis que Tetef a toujours remporté les points.

Le poids convenu favorise aussi Steven, puisque ce sera la limite du super poids plume, une division au-dessus de laquelle l’élève de José Luis Celaya est encadré. Malgré le léger avantage de poids pour le Colombien, ce sera le résident d’Álava qui aura plus de centimètres de hauteur et de portée.

Le prévisible est un choc des styles, avec un Tetef essayant de dominer à moyenne distance et un Steven cherchant l’échange. En tout cas, c’est un match de boxe d’un grand intérêt à la fois pour les concurrents et, surtout, pour le public.

« Nous sommes très confiants dans les qualités de Tetef et dans sa progression. Et on a pu percevoir que l’équipe de Steven a la même confiance en son boxeur. C’est un combat à ne pas perdre », dit Celaya.

Plus de boxe professionnelle

Le 6 rounds Tetef vs Steven fait partie d’une soirée qu’Euskobox promeut le 29 janvier à la toute nouvelle Iradier Arena de Vitoria-Gasteiz. Dans le combat à longue distance, huit rounds chez les poids coq, le Colombien résidant dans la capitale d’Alava leur fera face. Fran mendoza (12-0, 7 KO), et l’expérimenté Anuar chambres, originaire de la même région que Mendoza (12-22-1, 12 KO). Une victoire, qui ne sera pas facile, rapprochera Fran des grands rendez-vous internationaux. Avant, les débuts professionnels d’un nouveau membre de la saga Mendoza, le super fly Kato Mendoza, qui disputera 4 rounds avec le madrilène Carlos Allvarez.