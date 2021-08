Duels de haut vol dans LaLiga Smartbank: Valladolid – Saragosse et Almería

in

20/08/2021 à 10h10 CEST

La deuxième journée de LaLiga Smartbank commence le vendredi 20 août avec deux des meilleurs matchs de la journée : Real Valladolid – Real Saragosse et Almería – Real Oviedo. Seul Almería a obtenu les trois points, contre Carthagène à domicile. L’équipe aragonaise a fait match nul contre le débutant Ibiza, les Asturiens contre Lugo et le Valladolid contre Las Palmas.

La deuxième division, qui cette édition présente les débuts d’Amorebieta et d’Ibiza, a commencé avec des surprises : certains candidats à la zone noble du classement comme Eibar ou Leganés ont échoué en première, comme il est d’usage dans une catégorie aussi exigeante et compliquée que celle de l’argent. Almería, Huesca ou Gérone, les grands candidats à la promotion, ont commencé du bon pied.

Pour le début du jour 2, le Real Valladolid et Almería sont les grands favoris contre le Real Saragosse et Oviedo, respectivement. Les deux équipes jouent également à domicile : Lors de la première, seules deux équipes ont gagné en tant que visiteurs (Tenerife et Almería).

Les favoris, pour confirmer les pronostics

Almería et Real Valladolid sont tous deux en lice pour revenir à LaLiga Santander, avec les deux autres descendants, Eibar et Huesca, et certains clubs qui la saison dernière ont eu de bons résultats : Gérone ou le Sporting.

Parmi ces grands favoris, la compétition présente des équipes historiques telles que Las Palmas, Tenerife, Malaga ou Saragosse, qui font également partie des alternatives possibles à la promotion.