Duels de niveau à Badía del Vallés pour ce samedi

Communiqué de presse

Ce samedi 13 novembre Équipe Solé Promotions organise une soirée mixte boxe et K1, dans laquelle il est probablement déjà l’un des quartiers généraux de la boxe catalane, la ville de Badia del Vallés.

Il y aura également huit matchs de boxe amateur et un match amateur de k1.

Le clou de l’événement vient, d’abord, avec le combat des professionnels K1 qui le disputent Sergio Ovejero avec Ismaël Allouchi. Ovejero, qui est un voisin de Badia del Vallés, aura le soutien de ses habitants. Fort d’une longue carrière amateur, le combattant local cherche désormais dans le professionnalisme de cette discipline pour ajouter une victoire de plus et hisser son bilan à 3-0.

Et quand il s’agit de boxe, il y aura des rencontres passionnantes.

En poids lourds, Team Solé nous apporte une belle bataille comme celle que nous verrons entre les déjà habituelles Aazddin Aajour (4-1-2, 3 KO) et le Valencien David trallero (2-0-1, 1 KO). Aajour est impatient d’ajouter la cinquième victoire à son palmarès et devra travailler contre Trallero qui possède une vaste expérience dans les arts martiaux mixtes (MMA). Le marocain joue avec certains atouts comme sa taille et sa taille.

Chez les super poids welters, nous avons l’un des duels les plus difficiles de la nuit. Celui de Team Solé, l’Argentin basé à Barcelone Ismaël Flores (2-0, 1 KO) entraîné par le célèbre Ángel Hugo « El Tren » Ramírez, a commencé sa carrière professionnelle en juin en battant le Canarien Alberto Martin par KO et maintenant sur la même scène, il affronte le Valencien dans son 3e combat Ruben Martinez (4-3, 3 KO). Ce sera un duel passionnant dans lequel aucun des combattants ne prendra de recul.

Et le point culminant de la nuit on l’aura avec la bagarre des locaux François Morales (5-0-1, 1 KO) qui franchit une nouvelle étape sur la voie du Championnat d’Espagne. Morales affronte le Sénégalais résidant aux Canaries, Ibrahima Sarr (0-5).

Le boxeur Eva Diez Il n’a pas pu se battre car il n’a pas pu trouver un rival-