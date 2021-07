Duels individuels importants lors des finales NBA 2021

L’heure de vérité est arrivée, les parties qui peuvent changer l’histoire de deux franchises désireuses d’ajouter une bague. dollars de Milwaukee a été champion dans le lointain 1971, tandis que Soleils de phénix Il veut sortir son record et confirmer avec un titre l’excellente saison qu’il réalise. Ce serait le prix mérité à un Chris Paul que la dynamique des Arizonans a changé et qu’ils sont peut-être avant leur grande et dernière chance d’être champion. Pour ceux de Giannis Antetokounmpo, Il serait très difficile de succomber après avoir donné la cloche contre les Nets et subi l’indicible contre les Hawks, et ils sont plongés dans un projet depuis des années qui vise à remporter ce match nul.

Quels sont les duels individuels qui peuvent marquer l’avenir du match nul ?

La défense de Jae Crowder et Torrey Craig contre Giannis Antetokounmpo

S’il y a une équipe avec suffisamment d’arguments pour arrêter les Grecs, ce sont les Suns, puisqu’à l’intelligence défensive collective qu’ils ont montrée toute la saison, on ajoute le physique de deux hommes du périmètre qui peuvent s’affronter en un contre un avant Anteto. , sans avoir besoin de l’aide excessive de ses coéquipiers. De plus, ils ont la capacité d’ouvrir le terrain en attaque et d’user Giannis.

Le duel intérieur entre DeAndre Ayton et Brook Lopez

Cela peut être la chose la plus importante dans l’égalité car cela déterminera qui domine le rebond. Ayton tentera d’abuser de son pouvoir intérieur sur les blocs et au-delà, tandis que Lopez cherchera à ouvrir le champ pour effacer la peinture d’un intimidateur comme le Bahamien, qui pourrait devenir un bouchon pour Antetokounmpo.

Khris Middleton et Devin Booker s’affrontent

Les deux deuxièmes épées de leurs équipes avec le désir de continuer à se faire valoir et de montrer qu’elles sont de véritables stars de la NBA. Ce sont les buteurs compulsifs, les hommes appelés à jouer aux ballons dans les moments chauds. Middleton peut charger le poste bas et Booker punira avec sa vitesse et sa verticalité.

Jrue Holiday en tant que buvard de Chris Paul

Ce ne sera pas une égalité très confortable pour un Paul qui joue à l’aise et donne le rythme du jeu. Il va rencontrer un spécialiste défensif accompli, qui peut abandonner une certaine importance en attaque pour le poursuivre et rester avec lui, dans une tentative claire de court-circuiter le jeu des Suns.

Éléments surprise du banc

Les deux équipes ont bien établi leur cinq de départ, mais elles ont également des armes non négligeables du banc, ce qui dans une journée d’inspiration peut tout déséquilibrer. Cameron Payne, sur les Suns, et Bryn Forbes, sur les Bucks, en sont des exemples clairs.