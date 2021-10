DUET, la nouvelle bière aigre de Damm et Celler de Can Roca

15/10/2021

Le à 16h21 CEST

Sport.es

Duet est la nouvelle bière aigre que les maîtres brasseurs de Merde ils ont élaboré avec les frères Joan, Josep et Jordi Roca du restaurant légendaire et trois étoiles de Gérone El Celler de Can Roca. Une bière aigre élaborée à partir de raisins de malt et de grenache blanc de la région de la Terra Alta, à la fois représentatives des cultures et des lieux de notre territoire et de la culture des boissons méditerranéennes.

L’estyle aigre c’est un style très ancien, bien que relativement peu connu. Cela remonte à l’origine des bières, quand bactéries et levures sauvages fermentées spontanément sans aucun contrôle de la température ou du processus de fermentation, apportant des notes acidulées et acides à une bière à haute intensité aromatique. Depuis, le style acidulé a évolué et il est aujourd’hui possible de maîtriser les processus de fermentation qui donnent naissance à des bières dans lesquelles la partie acide prédomine. La nouvelle bière de Damm et des frères Roca Il est élaboré à partir de moût de malt d’orge et de moût de grenache blanc. Des bactéries lactiques (Lactobacillus) sont ajoutées à ce mélange de moûts pour apporter de l’acidité. Des levures sont ensuite ajoutées pour terminer sa fermentation.

Ils ont été deux ans de travail et de complicité dans laquelle les maîtres brasseurs de Damm ont travaillé côte à côte avec le Roca, pour construire une bière au point acide qui unit deux mondes, celui du malt d’orge et celui du raisin. Plus précisément, celui de la Garnacha blanca, « qui apporte de la lumière, de la fraîcheur, un paysage & rdquor ;, explique Josep Roca. Certaines bières acidulées traditionnelles sont faites avec des fruits – généralement des fruits rouges – pour équilibrer le point aigre, mais Damm et les frères Roca ont choisi d’utiliser des raisins de la région de La Terre Alta, lui donnant ainsi « la touche méditerranéenne& rdquor ;. « Le raisin permet d’apporter complexité, verticalité et fraîcheur à Duet, et aussi une texture soyeuse & rdquor ;, complète le sommelier d’El Celler.

Le résultat est une bière acide, équilibrée et hautement gastronomique, idéale pour accompagner poissons, crustacés et autres fruits de mer. A partir d’aujourd’hui, Duet est disponible sur La boutique en ligne de Damm et, dans les prochains jours, il atteindra les restaurants et les surfaces commerciales. La semaine prochaine, Duet sera dévoilé sur le stand Damm du Forum gastronomique de Barcelone.

Note de dégustation

Duet est une bière acide où le malt et garnacha blanc, représentants des cultures et des lieux de notre territoire et de la culture des boissons méditerranéennes. Dans son caractère on retrouve l’expression de bactéries lactiques et de levures Ale qui donnent lieu à une bière aigre, équilibrée et pleine de nuances.

De couleur dorée profonde C’est une bière moyennement gazeuse idéale pour accompagner poissons, crustacés et autres fruits de mer.

Au nez, il est intense et exubérant. Le parfum est frais et des arômes de fruits à noyau, d’agrumes et une touche de fruits tropicaux ressortent..

En bouche il est complexe et bien équilibré. L’acidité caractéristique du raisin apporte tension, verticalité et complexité, tandis que le malt apporte un corps, une structure, une densité et une onctuosité qui équilibrent chaque gorgée et lui confèrent une agréable persistance en bouche. Une température de service comprise entre 8 et 10º est recommandée dans un verre étroit qui permet la concentration des arômes.