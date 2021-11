Duff Mckagan et Chad Smith se produisent au concert-bénéfice «Songs Of Hope Live» à Seattle (vidéo)

Duff McKagan (GUNS N’ ROSES) et Chad Smith (PIMENTS ROUGES PIQUANTS) a rejoint le chanteur Berger de Shaina effectuer une reprise de Sam Cooke‘s « Un changement va arriver » pendant la région de Seattle à but non lucratif FRACASSER‘s (Accès des musiciens de Seattle à des soins de santé durables) quatrième événement-bénéfice annuel « Les chansons de l’espoir en direct » le samedi 20 novembre au Moore Theatre.

Duff plus tard à son Instagram de partager une photo des coulisses de lui, sa femme, Forgeron et Berger, et il a inclus le message suivant : J’ai passé un très bon moment avec @susanholmesmckagan au spectacle @smashseattle au Moore Seattle hier soir. Je dois enfin jouer en live avec l’impossible @shainashepherdmusic ! Nous avons été rejoints à la dernière minute par Chad Smith pour « Le changement va venir ». La maison… a été détruite ! Bon travail FRACASSER! »

FRACASSERLa mission de s est de garder les musiciens locaux en bonne santé, et ils le font en donnant accès à des services médicaux, dentaires et de santé mentale gratuits et à faible coût aux musiciens actifs à faible revenu et à revenu limité.

FRACASSERLes événements en direct de 2018 et 2019 se sont vendus à guichets fermés et ont été salués comme « l’une des meilleures nouvelles traditions de concert de Seattle » par le Temps de Seattle.

Les performances de cette année « Les chansons de l’espoir en direct » a coïncidé à la fois avec une vente aux enchères silencieuse en personne pendant l’événement et une vente aux enchères en ligne via eBay pour la charité, avec des articles spécialement donnés par des sponsors et des supporters tels que Sonos, Gibson guitares, Seattle Seahawks et Alaska Airlines, le tout présenté par FRACASSER.



