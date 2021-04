Duff Mckagan se souvient d’avoir rencontré Slash pour la première fois: “ C’était une sorte de choc culturel ”

GUNS ‘N’ ROSES‘ Duff McKagan et CONFITURE DE PERLESde Pierre Gossard ont été interviewés pour le dernier épisode de Spotifyde “Rock ça avec Allison Hagendorf”. Ils couvrent tout, depuis le fait d’être au centre des scènes punk et grunge en plein essor de Seattle dans les années 1980 jusqu’à la sortie de cette semaine de «Les vivants: 1982», un LP inédit de Duffgroupe punk adolescent LES VIVANTS. Allison suit leur conversation en lisant des morceaux de certains Duff et PierreLes premiers groupes, pionniers du grunge AVERTISSEMENT DE 10 MINUTES, RIVIÈRE VERTE et MÈRE LOVE BONE, ainsi que leurs pairs grunge comme MUDHONEY et ALICE ENCHAÎNÉE. Enfin, ils terminent les choses avec des morceaux des groupes qui les ont propulsés vers la célébrité, et TEMPLE DU CHIENemblématique “Grève de la faim”.

Parlant de la première fois qu’il s’est rencontré GUNS N ‘ROSES guitariste Sabrer, Duff a dit: “Je l’ai rencontré et Steven Adler [former GUNS N’ ROSES drummer] chez Canter’s [family-owned 24-hour Jewish deli that’s been in business since 1931]. C’est un restaurant [in L.A.]. Je n’étais jamais allé chez Canter. [Canter’s third-generation owner] Marc Canter a été Sabrerl’ami d’enfance de. Ces gars-là ont grandi ensemble à Los Angeles. C’était tellement étranger pour moi. Je suis descendu [from Seattle] et joué des concerts de punk rock [in L.A.], mais je ne connaissais personne à Hollywood, et j’étais là. Je suis entré. Son nom était Sabrer dans l’annonce. Nous avons parlé sur le téléphone public, et je pensais qu’il serait un type punker comme moi. Parce que c’était en 84. En 1984, et RIVIÈRE VERTE est un bon témoignage de cela, en 84, les gens regardaient, comme: “ Tout ce qui va être ensuite va être sur nos épaules. Le punk est terminé. Le hardcore était arrivé et avait en quelque sorte ruiné beaucoup de scènes punk. C’étaient ces jock gars de banlieue qui se sont rasé la tête et ont commencé à frapper les gens et à faire des «sieg heils». C’était, comme, “Ce n’est pas du punk, les gars.” Alors, peu importe la prochaine étape, ça dépendrait. “

Il a poursuivi: “Donc le nom de ce gars était Sabrer. Les influences qu’il aimait étaient PEUR, AÉROSMITH, Alice Cooper… Je suis, genre, d’accord, mais ce type va un peu là où je vais. J’avais les cheveux bleus, les cheveux bleus courts. Je suis entré dans Canter. Et ils m’ont dit à quel stand ils allaient être. Alors j’ai trouvé le stand, et ce sont ces deux mecs aux cheveux longs, et je suis, genre ‘Woah’. C’était une sorte de choc culturel, et je pense que j’ai été un peu un choc culturel pour eux. Mais nous nous sommes assis et avons commencé à parler, et nous avons parlé de musique. Et c’est la chose qui – c’est une chose universelle. Nous sommes retournés à Sabrerla maison, le sous-sol de sa mère, et il a commencé à jouer de la guitare acoustique. [Prior to that] J’avais joué avec ces gars. Pierre mentionné Paul Solger – il était le guitariste [at the time]. Il pouvait jouer des leads et il était lisse et lisse, et je pensais qu’il était le meilleur gars de la côte ouest. Et je suis entré dans ce sous-sol avec Sabrer, et je suis, comme, ‘Oh, wow.’ “

Plus tôt ce mois-ci, GUNS N ‘ROSES a reporté sa tournée européenne pour la deuxième fois en raison de la pandémie COVID-19 en cours.

En 2019, “Pas dans cette vie” est devenue la troisième tournée la plus rentable de l’histoire de Billboard Boxscore.

“Pas dans cette vie” membres de la gamme classique en vedette Sabrer, McKagan et Axl Rose (chant) soutenu par le guitariste Richard Fortus, le batteur Frank Ferrer, claviériste Roseau étourdi et deuxième claviériste Melissa Reese.

ARMES a lancé sa tournée de retrouvailles tant attendue et tant attendue en avril 2016 avec une émission dans un club à Hollywood et des apparitions à Las Vegas et en Californie. Coachella Festival.

Le groupe travaillerait actuellement sur un nouvel album studio – le premier sous le ARMES bannière depuis 2008 “Démocratie chinoise” et le premier à présenter Rose, Sabrer et McKagan depuis 1993.

