Duke Ellington et John Coltrane créent la chimie du jazz

in

Au début des années 1960, Duc Ellington a fait de nombreux enregistrements en collaboration avec des grands du jazz. Il s’est associé à Base de comptage, Louis Armstrong, Coleman Hawkins, Max Gardon, et Charles Mingus, mais son album avec Jean Coltrane était parmi ses plus réussis.

Cela était dû en grande partie à l’éclat du jeu de Coltrane. Mais Coltrane, toujours perfectionniste, avait l’impression qu’il aurait pu faire encore mieux. Peut-être. « J’ai été vraiment honoré d’avoir l’opportunité de travailler avec Duke. Ce fut une expérience merveilleuse. Il a établi des normes que je n’ai pas encore rattrapées », a déclaré Coltrane au début de 1963. « J’aurais aimé travailler à nouveau sur tous ces chiffres, mais je suppose que les performances n’auraient pas eu la même spontanéité. Et ils n’auraient peut-être pas été mieux.

Écoutez Duke Ellington et John Coltrane maintenant.

Duke Ellington & John Coltrane a été enregistré le 26 septembre 1962 au studio Englewood Cliff de Rudy Van Gelder. C’était, fait inhabituel pour Ellington, un enregistrement en petit groupe sur lequel Jimmy Garrison et Aaron Bell partageaient les tâches de basse et Elvin Jones et Sam Woodyard se partageaient le jeu de batterie.

À ce stade, Ellington, 63 ans, était une légende du jazz, ayant affûté ses talents au Harlem’s Cotton Club dans les années 1920. Pour Coltrane, 36 ans, cet album se situait dans un domaine similaire et plus accessible à ses albums Johnny Hartman et Ballads enregistrés à la même époque.

Ce qui est si beau dans ce disque, c’est la complémentarité des deux géants du jazz. Ni Duke ni ‘ Trane ne tentent de reprendre l’enregistrement. Le résultat a été l’un des albums les plus délicieux publiés par Impulse ! dans les premières années de son existence – avec l’aide de Van Gelder et du producteur Bob Thiele.

L’album présente des standards d’Ellington comme “In a Sentimental Mood”, de nouvelles compositions d’Ellington, dont le ludique “Take The Coltrane”, et une nouvelle composition de Coltrane appelée “Big Nick”. Ces génies du jazz sont clairement à l’aise en compagnie les uns des autres, et vous serez très à l’aise dans la leur.

Duke Ellington et John Coltrane peuvent être achetés ici.