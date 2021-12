Duke et Purdue à la une des affrontements de mardi soir

La 23e édition du ACC-Big Ten Challenge a débuté lundi alors que le Big Ten prenait une avance de 2-0 grâce aux victoires de l’Iowa et de l’Illinois. Dans le match d’ouverture, Virginia est revenue d’un déficit de 21 points pour prendre une avance d’un point en retard, mais Joe Toussaint a frappé un tir difficile avec huit secondes à jouer pour assurer la victoire. Notre Dame a menacé de rendre les choses intéressantes en seconde période avant que Kofi Cockburn et les Illini ne ferment la porte.

Depuis 2009, le Big Ten a remporté sept de ces événements, l’ACC en remportant deux et les deux conférences égalant trois fois. Dans l’ensemble, l’ACC mène la série 12-7-3, soutenu par un départ 10-0 de 1999-2008.

Avec quatre équipes Big Ten dans le sondage AP récemment publié et seulement maintenant-No. 1 Duke classé pour l’ACC, il semble que cela pourrait être une autre victoire facile pour le Big Ten.

Six matchs ont lieu ce soir, l’ACC n’étant favorisé que dans deux d’entre eux. Jetons un coup d’œil à l’action.

Toutes les cotes sont une gracieuseté de Tipico Sportsbook.

Minnesota (-2,5) à Pittsburgh



AP Photo/Andy Clayton-King

Pittsburgh a connu un début difficile, pour le dire sans ambages. Les Panthers ont perdu contre la Citidel pour ouvrir la saison et débutent le match de ce soir suite à une défaite contre UMBC. Ils ont une fiche de 2-4 cette saison, et même les victoires ont été stressantes. Le Minnesota, quant à lui, entre dans le match avec une fiche parfaite de 5-0. Pour être juste, Western Kentucky est la meilleure compétition à laquelle les Golden Gophers ont été confrontés, et ils l’ont remporté un par quatre.

Ce n’est peut-être pas un très joli jeu.

Ligne de jeu : Minnesota -2,5, Pittsburgh +125 ML, O/U 128,5

Heure : 19 h HE

Réseau : ESPNU

Indiana (-2,5) à Syracuse



Kevin Jairaj-USA AUJOURD’HUI Sports

Comme le Minnesota et l’Iowa, l’Indiana se dirige vers le ACC-Big Ten Challenge avec un bilan parfait. Les Hoosiers ont une fiche de 6-0 avec une victoire de deux points sur St. John’s qui est leur meilleur en début de saison jusqu’à présent. Ce sera un essai routier au Dome, un endroit que Syracuse a perdu contre Colgate lors du dernier match à domicile. L’Orange a une fiche de 3-3 sur la saison et vient d’une défaite déséquilibrée contre une bonne équipe d’Auburn.

Si Joe Girard et les frères Boeheim deviennent chauds, cela pourrait être intéressant.

Ligne de jeu : Indiana -2,5, Syracuse +122 ML, O/U 146,5

Heure : 19 h HE

Réseau : ESPN2

État de Floride à Purdue (-11,5)



AP Photo/Jessica Hill

Si vous voulez une indication de la qualité de Purdue, jetez un œil à la ligne de ce jeu. Les Seminoles 5-1, dont la seule défaite est survenue contre leur rival dans l’État de Floride, ne sont pas en reste, et ils sont perdants de 11,5 points. Les Chaudronniers ont une fiche parfaite de 6-0 – avec une victoire sur Villanova déjà cette saison – et sont actuellement classés n ° 3 dans le pays.

Matt Painter a trois gars de 6 pieds 10 ou plus, dont le deuxième de 7 pieds 4 pouces Zach Edey, ce sera un problème pour la zone avant de la FSU. Ajoutez le garde Jaden Ivey et Purdue peut causer des problèmes. Ne comptez pas les Noles, cependant, car ils sont notoirement longs, peuvent tout allumer et peuvent tirer le ballon.

Ligne de jeu : Purdue -11,5, Florida State +470 ML, O/U 141,5

Heure : 19 h 30 HE

Réseau : ESPN

Clemson à Rutgers (-1,5)



Catalina Fragoso-USA AUJOURD’HUI Sports

Rutgers a pris un départ 3-0, mais les Scarlet Knights ont perdu trois matchs de suite, notamment contre Lafayette et UMass. À 5-2, les deux défaites de Clemson – Saint-Bonaventure et Virginie-Occidentale – peuvent être considérées comme de « bonnes » défaites. On dirait que Rutgers a l’avantage ici pour être l’équipe à domicile.

Ligne de jeu : Rutgers -1,5, Clemson -103 ML, O/U 124,5

Heure : 21 h HE

Réseau : ESPN2

Nord-ouest à Wake Forest (-2,5)



Walt Unks/The Winston-Salem Journal via AP

Les Demon Deacons ont été un peu une surprise pour commencer la saison, enregistrant une fiche de 6-1 avec la seule défaite contre LSU de 14 points. Les Tigers sont de loin la meilleure équipe contre laquelle Wake a joué, et l’offensive de Northwestern pourrait poser quelques problèmes. Les Wildcats ne retournent pas le ballon – ils sont n ° 7 en pourcentage de chiffre d’affaires par KenPom – et convertissent près de 40 % de leurs trois pointeurs.

Ligne de jeu : Wake Forest -2,5, Nord-ouest +110 ML, O/U 144,5

Heure : 21 h HE

Réseau : ESPNU

Duke (-2,5) à Ohio State



Photo de Mark Brown/.

Les Blue Devils se sont hissés à la première place du dernier sondage AP après avoir battu Gonzaga, et ils feront face à un autre défi sur la route à Ohio State. OSU vient de subir une défaite dévastatrice au buzzer contre la Floride, et ils ont perdu un point contre Xavier le 18 novembre. Paolo Banchero attirera à juste titre beaucoup d’attention, mais EJ Liddell pourrait être le deuxième meilleur joueur sur le terrain .

La ligne indique que celui-ci pourrait être proche, mais ne soyez pas surpris si les Blue Devils gagnent facilement.

Ligne de jeu : Duke -2,5, Ohio State +125 ML, O/U 147,5

Heure : 21 h 30 HE

Réseau : ESPN

