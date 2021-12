Duke junior Wendell Moore est de retour au premier tour

Wendell Moore Jr. était un lycéen McDonald’s All-American qui était une recrue cinq étoiles. Lorsqu’il s’est engagé avec Duke, il était un choix de première ronde prévu pour ne jouer qu’une seule saison universitaire.

En tant que première année, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour Moore. Avec un cadre ciselé et une envergure de 7 pieds, l’aile de 6 pieds 6 pouces s’est montrée prometteuse en défense. Mais il a en moyenne moins de points par possession dans une infraction définie que 88% de tous les joueurs universitaires. Il n’a enregistré que 7,4 points par match et il a enregistré plus de revirements que de passes décisives. Les brouillons fictifs l’ont rapidement oublié.

Avance rapide et maintenant junior, Duke avait besoin que Moore fasse le saut proverbial afin que l’équipe connaisse le succès lors de la dernière saison de Coach K en tant qu’entraîneur-chef des Blue Devils. Moore est l’homme d’État le plus âgé de Duke et il est également l’un des joueurs les plus doués sur le plan athlétique.

Plutôt que de le déplacer hors du ballon, Duke a décidé de se pencher et de faire de lui une plus grande partie de son attaque offensive. Le risque a payé et non seulement il a l’air beaucoup mieux sur le sol, mais les chiffres le disent aussi, car il mène l’ACC dans la boîte métrique fourre-tout plus-moins.

Moore atteint actuellement des seuils de 16,0 points en moyenne, 6,0 rebonds, 5,0 passes décisives et 1,5 interceptions par match.

Au cours d’une saison complète, seuls six joueurs enregistrés ont en fait accompli autant avant leur année senior. Quatre d’entre eux étaient Penny Hardaway (3e au total en 1993), Jason Kidd (2e au total en 1994), Chauncey Billups (3e au total en 1997) et Evan Turner (2e au total en 2010). Tous figuraient parmi les 3 premiers choix lors de la sélection lors du repêchage de la NBA.

Ce sont peut-être des attentes élevées pour quelqu’un qui a obtenu en moyenne moins de 9,0 points par match au cours de ses deux premières campagnes collégiales. Mais les choses sont très différentes pour Moore, qui est devenu le 12 novembre le cinquième joueur de l’histoire de Duke à enregistrer un triple-double, maintenant que son rôle a changé.

Moore, qui mesure 6 pieds 5 pouces, est effectivement le meneur des Blue Devils ces jours-ci. Il mène en fait sa conférence en pourcentage d’aide (30,4%) et lorsqu’il exécute le pick and roll, il marque en moyenne plus de points par possession (1,22 PPA) que 95% des joueurs universitaires.

Pendant ce temps, en première année, Moore n’avait que quatre tirs à trois points et trois dunks et il a raté environ la moitié de ses tirs au bord. C’étaient sans doute les plus grandes préoccupations offensives qu’il devait aborder.

Ces jours-ci, son sauteur s’est amélioré à la fois au niveau des prises et du rebond. Mais tout aussi notable, après seulement huit matchs, Moore a déjà lancé plus de dunks qu’il ne l’a fait au cours de sa première année ou de sa deuxième année. Il a également augmenté son pourcentage de field goal au bord jusqu’à près de 75 pour cent au bord et la plupart de ces looks n’ont pas été assistés.

Le plus fou, c’est que Moore n’aura que 20 ans le soir du repêchage, ce qui fait de lui seulement quatre mois de plus que Chet Holmgren, étudiant de première année de Gonzaga.

Moore, qui a toujours été un joueur défensif polyvalent, s’est clairement mis au travail pendant l’intersaison. En conséquence, c’est quelqu’un qui va recommencer à apparaître au premier tour des futurs projets de simulation de la NBA.