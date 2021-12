Duke n ° 2 bat facilement Elon 87-56; deux adversaires annulés

Après avoir vu deux adversaires différents se retirer en raison de problèmes de COVID-19, le n ° 2 Duke a battu le remplaçant de dernière minute Elon 87-56 samedi.

Les Blue Devils (10-1) menaient 44-26 à la mi-temps et n’ont jamais traîné.

Trevor Keels de Duke a marqué 19 points, un record, Paolo Banchero 12 points et neuf rebonds, Wendell Moore Jr. 12 points et cinq passes décisives et Jeremy Roach 11 points.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

Jerald Gilllens-Butler a rythmé le Phoenix (3-9) avec 14.

L’attaquant de Duke Paolo Banchero (5) et le gardien d’Elon Jerald Gillens-Butler poursuivent le ballon pendant la première moitié d’un match de basket-ball universitaire de la NCAA à Durham, Caroline du Nord, le samedi 18 décembre 2021. (AP Photo/Gerry Broome)

Les Blue Devils devaient initialement accueillir l’État de Cleveland avant que l’équipe ne doive suspendre ses activités mercredi. Duke a ensuite programmé un match avec Loyola Maryland avant que les Greyhounds n’aient des tests positifs dans leur programme, conduisant à une deuxième annulation. Le Phoenix, situé à 40 milles de Durham, a fait le plein, avec l’annonce vendredi en fin d’après-midi.

« Eh bien, Dieu merci, nous avons eu le match », a déclaré l’entraîneur de Duke, Mike Krzyzewski. « Tant de gens étaient venus de tout le pays ici. C’était formidable de la part d’Elon d’avoir rendu cela possible. »

Duke était sans entraîneur adjoint Nolan Smith en raison du protocole de santé et de sécurité COVID-19 de l’école. L’école a déclaré dans un communiqué qu’une « évaluation par le personnel médical de Duke a indiqué qu’aucun autre membre du programme n’est à risque dans cette circonstance particulière ».

GRANDE IMAGE

Duke: Les Blue Devils ont terminé leur calendrier hors conférence avec une défaite – à Ohio State le 30 novembre. Leur liste comprenait également des victoires contre le numéro un de l’époque. 10 Kentucky le 10 novembre puis-Non. 1 Gonzague le 27 novembre.

Au cours de la séquence, Moore a récolté en moyenne 16,9 points par match et Banchero 16,5 points, et l’équipe ressemble à un concurrent pour une course en profondeur dans le tournoi de la NCAA la saison dernière de l’entraîneur Mike Krzyzewski.

Elon: est tombé à 0-7 sur la route avec la défaite et a perdu huit de ses neuf derniers. Mais l’entraîneur Mike Schrage était reconnaissant pour samedi. « Je suis juste content que cela se soit concrétisé, content que l’opportunité se soit présentée », a déclaré Schrage, qui a travaillé chez Duke de 1999 à 2008. « Même avec les résultats, je n’aurais pas laissé passer ça. »

TOURNANT

Les Blue Devils ont commencé le match sur une déchirure 29-11 et n’ont jamais semblé menacés. Sept joueurs ont marqué dans cette séquence. Dans l’ensemble de la première mi-temps, le Phoenix a tiré 10 sur 26 et a réussi neuf revirements tout en accordant 30 points dans la peinture.

STAT DE LA NUIT

Les Blue Devils ont terminé avec 25 points de banc, ce qui signifie que les 62 autres provenaient de partants. Quatre d’entre eux ont atteint des chiffres à deux chiffres, tandis que Mark Williams avait huit points.

Duke continue de plaider pour avoir les cinq meilleurs départs du pays – le groupe a combiné pour 19 des 39 rebonds et 11 des 18 passes décisives. Les Blue Devils ont également enregistré 14 interceptions, menant à 31 points de pertes.

SUIVANT

Duke: Hébergez Virginia Tech mercredi pour lancer leur calendrier ACC.

Elon: Affrontez l’Arkansas mardi avant de commencer la conférence.