Duke’s King adopte le rôle de modèle en tant que femme noire AD ⋆ .

Nina King sait qu’elle fait face à une grande responsabilité en prenant la direction des sports de Duke plus tard cette année. Il ne s’agit pas seulement de gérer un programme de 27 sports dans une ligue de renom.

Nina King réagit aux applaudissements du public lors d’une conférence de presse où elle a été présentée comme la nouvelle directrice sportive de Duke, le vendredi 21 mai 2021, au Cameron Indoor Stadium de Durham, Caroline du Nord (Ethan Hyman / The News & Observer via AP)

King ne deviendra que la troisième femme noire AD dans une conférence de pouvoir. Deux d’entre eux sont venus en un an, signe de progrès en ce qui concerne l’embauche de diversité à des postes de direction dans les principaux sports universitaires.

King espère que c’est un début.

«Je ressens une grande responsabilité, et j’embrasse cela», a déclaré King vendredi lors de sa conférence de presse d’introduction sur le campus. «Je suis excité et… je veux montrer aux petites filles qui me ressemblent que c’est possible.»

L’école a annoncé la promotion de King mercredi, affirmant que l’administrateur prendrait officiellement le relais le 1er septembre avec le départ à la retraite de Kevin White. King, 42 ans, est actuellement directeur sportif adjoint principal pour l’administration et les affaires juridiques, ainsi que chef de cabinet, travaillant dans le personnel de White chez Duke depuis 2008.

Elle rejoint Carla Williams à une autre école de la Conférence de la côte atlantique en Virginie et Candice Lee à Vanderbilt dans la Conférence du Sud-Est en tant que seule femme noire à servir comme AD parmi les 65 écoles de la conférence du pouvoir. Williams a été le premier en octobre 2017, tandis que Lee a suivi il y a presque exactement un an après avoir travaillé comme AD intérimaire.

Les autres femmes AD dans les Power Five sont: Heather Lyke avec Pittsburgh dans l’ACC, Sandy Barbour avec Penn State dans le Big Ten et Jennifer Cohen avec Washington dans le Pac-12.

«Écoutez, nous devons nous améliorer», a déclaré King. «Six femmes AD dans le Power Five? Je veux dire, trois femmes noires? Nous devons faire mieux. Et je suis heureux d’être en quelque sorte la prochaine étape vers le progrès et je m’engage à contribuer à ce que plus de femmes, plus de personnes de couleur aient des opportunités comme moi.

Nina King frappe le président duc Vincent Price lors d’une conférence de presse où elle a été présentée comme la nouvelle directrice sportive de Duke, le vendredi 21 mai 2021, au Cameron Indoor Stadium de Durham, Caroline du Nord (Ethan Hyman / The News & Observer via AP)

L’embauche de diversité, ou la lenteur de sa progression, n’est pas une nouvelle préoccupation dans l’athlétisme universitaire. L’Institut pour la diversité et l’éthique dans le sport (TIDES) de Floride centrale a depuis longtemps compilé des bulletins annuels évaluant les ligues collégiales et professionnelles sur les pratiques d’embauche raciale et sexuelle. Les résultats sont restés largement inchangés dans les rangs de la subdivision Bowl: les hommes blancs dominent les postes de direction tandis que les femmes et les personnes de couleur restent sous-représentées.

Directeur TIDES Richard Lapchick espère que l’embauche de King incitera les écoles à «réfléchir à d’autres percées possibles».

“Le fait que ce ne soit pas seulement une AD noire, mais une AD femme noire, le rend doublement important”, a déclaré Lapchick dans une interview à l’Associated Press. «C’est un moment où l’on pourrait espérer dans la foulée du calcul racial de cette année que nous accordons beaucoup plus d’attention à la diversité, à l’équité et à l’inclusion – à la fois dans l’athlétisme universitaire et dans la société en général.

«C’est, pour moi, un bon signe que nous faisons cela.»

King a déclaré qu’elle avait parlé avec Williams à plusieurs reprises au cours du processus et qu’elle était proche de Lee depuis plusieurs années.

Comme Lee l’a dit vendredi: «C’est un petit club, mais c’est un club spécial.»

“Il ne fait aucun doute que vous ressentez de la pression”, a déclaré Lee à l’AP. «Vous avez certainement l’impression que les projecteurs sont braqués sur vous et vous voulez vous assurer que vous ne donnez aucune raison pour laquelle d’autres personnes, des personnes méritantes, n’auraient pas d’opportunités.

«Je dirais que la bonne partie est, et je pense que je peux parler pour nous trois, nous sommes très motivés, très motivés. Et donc je pense que quoi qu’il en soit, nous nous mettrions la pression pour faire du bon travail.

King a géré les opérations quotidiennes et la supervision du département des sports de Duke, et a servi la saison dernière en tant que présidente du comité de basketball féminin de la division I de la NCAA qui sélectionne et ensemence le champ du tournoi.

Elle prend le relais à un moment où les écoles nationales sont aux prises avec les conséquences financières de la pandémie COVID-19 et l’arrivée imminente d’athlètes universitaires pouvant profiter de l’utilisation de leur nom, de leur image et de leurs ressemblances.

Elle est également confrontée au potentiel d’embauche du successeur de l’entraîneur de basket-ball masculin du Temple de la renommée Mike Krzyzewski (74 ans) ainsi que de l’entraîneur de football David Cutcliffe (66).

Malgré les défis à relever, King sait qu’elle a des personnes sur lesquelles elle peut compter pour obtenir des conseils. Il inclut Williams et Lee dans ce que King espère être un groupe de pairs toujours en croissance.

«Tous les deux, un excellent conseil: restez fidèle à qui vous êtes», a déclaré King, «et soyez vous-même.

