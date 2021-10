Dulce María donne son avis sur le remake de Rebelde

« Mon bébé (Maria Paula) a à peine dix mois et il semble que j’aurais tout maîtrisé, mais non, je m’adapte juste à tous les changements qui viennent avec la compréhension et le traitement qu’il y a un être qui dépend de moi, cependant, je suis aussi très clair qu’être une femme qui travaille est quelque chose que je veux qu’elle apprenne de moi », a déclaré la chanteuse.

Sur ‘Origine‘, Douce Il avoue que c’est la seule chanson qu’il ait écrite récemment, puisque toutes les autres compositions étaient le résultat d’expériences vécues tout au long de sa carrière.

Douce Marie. (Courtoisie.)

« J’ai toujours été inspiré à regarder à l’intérieur, à réfléchir à tout. Parfois on s’habitue à ce que tout soit préfabriqué, même la nourriture, et je pense que plus que jamais en cette période de pandémie nous avons dû renouer avec les autres et sachez que si je prends soin de moi, je prends aussi soin de l’un à côté de moi », a-t-il partagé.

« Origen parle de ça, de revenir à ce qui compte vraiment, faisant même de nombreuses références aux communautés autochtones qui ont toujours été très importantes pour moi », a ajouté Dulce, qui, à travers sa fondation Dulce Amanecer, allouera une partie des redevances de cette album aux communautés vulnérables.

Ce vendredi son single est disponible sur toutes les plateformes et bien qu’il n’envisage pas de partir en tournée, il reconnaît qu’il s’agit de l’une de ses oeuvres les plus naturelles, libres et honnêtes.