Dulce María montre son corps post-partum 9 mois après avoir été mère

“C’était très difficile pour moi, je ne pouvais pas voir ma famille, les visites chez le médecin étaient avec une terreur horrible, avec un masque, un masque, très peur et aussi très seule car je ne pouvais pas être avec mes amis et mon mari travaillait “, a ajouté.

L’ancienne RBD a réitéré à quel point il était difficile, mais gratifiant, d’être mère, même si elle n’a pas caché qu’elle souffrait également de dépression post-partum. “J’ai été frappé par le ‘baby blues’ dans lequel tu pleures sur tout, tu te demandes ‘maintenant qu’est-ce que je fais?'”, a-t-il déclaré.

Un autre défi auquel elle a été confrontée après être devenue mère a été de perdre le poids qu’elle avait pris pendant la grossesse : “J’ai pris environ 11 kilos pendant la grossesse”, a-t-elle admis, “J’ai encore quelques kilos à perdre, je vais plutôt bien.”, il a souligné.

Dulce María et son mari Paco Álvarez ont célébré le baptême de leur fille María Paula en juillet. La chanteuse a partagé via Stories plusieurs images et vidéos du lieu où s’est déroulée la cérémonie post-religieuse, dans laquelle il y avait de tout : des desserts, des grignotines, le tout avec le thème “Fairy Garden” ), et où des fleurs, des papillons et des ornements dans les tons pastels ne manquaient pas; même les chaises avaient des ailes de papillon blanches et roses sur le dos.