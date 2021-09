Dulce María partage des photos inédites du baptême de sa fille

“La grossesse est très romancée, [dicen] ‘Oh, comme c’est beau, le ventre’, mais ils n’ont aucune idée de la transformation et du défi que c’est pour une femme et plus en période de pandémie”, a-t-il déclaré il y a quelques mois dans une interview pour le journal Reforma.

“C’était très difficile pour moi, je ne pouvais pas voir ma famille, les visites chez le médecin étaient avec une terreur horrible, avec un masque, un masque, très peur et aussi très seule car je ne pouvais pas être avec mes amis et mon mari travaillait “, a ajouté.

Dulce María et son mari Paco Álvarez ont célébré le baptême de leur fille María Paula en juillet dernier. La chanteuse a partagé via Stories plusieurs images et vidéos du lieu où s’est déroulée la soirée de cérémonie post-religieuse, dans laquelle il y avait de tout : des desserts, des grignotines et des surprises avec le thème “Fairy Garden” (jardin des fées). Il y avait aussi des fleurs, des papillons et des ornements pastel (même les chaises avaient des ailes de papillon blanches et roses à l’arrière).