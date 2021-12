Dulce María révèle les injustices économiques à RBD : « C’était de l’exploitation »

La chanteuse et actrice mexicaine Dulce María a révélé les injustices économiques dont elle a été victime lors de sa participation au groupe RBD ; « C’était de l’exploitation », a-t-il déclaré.

Rappelons que RBD a été formé, après le succès du feuilleton de Televisa, ‘Rebelde’, dans lequel Dulce María a joué aux côtés d’Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez, Poncho Herrera et Maite Perroni.

Dulce María a enregistré six albums studio et a fait six tournées avec le groupe mexicain.

De la renommée du groupe a également émergé une marque avec laquelle ils ont vendu des vêtements, des chaussures, des magazines, des jeux de société, des poupées, entre autres produits.

C’était dans une interview avec Yordi Rosado pour son talk-show sur sa chaîne YouTube, où Dulce María a parlé de ce qu’elle avait vécu à RBD.

L’interprète de 36 ans a avoué que ni elle ni ses collègues n’étaient payés de manière appropriée.

« A partir de là, nous n’avions plus rien », a-t-il révélé à propos du grand nombre d’articles qui étaient commercialisés à l’image de RBD.

« Je l’avais déjà fait dans d’autres productions avec Televisa et vos entreprises telles que la radio, la télévision, le merchandising, avec le personnage », a déclaré Dulce María.

« Mais quelque chose comme ça ne m’était jamais arrivé, je n’ai jamais pensé que cela arriverait, c’est pourquoi toutes les choses étaient de l’exploitation, mais du personnage, pas de Dulce María », a ajouté l’actrice.

A noter que le groupe n’était programmé que pour la saison du feuilleton populaire.

Cependant, en raison du succès, le projet musical a duré cinq ans.

En plus de faire des tournées mondiales avec lesquelles ils ont réussi à générer des millions, malgré cela, selon Dulce María, ils n’ont pas reçu le correspondant.

Source : SDP