Dulé Hill partage ses sentiments après le redémarrage de Black-Led Wonder Years à ABC

Cette itération de The Wonder Years est centrée sur les Williamses, une famille noire de la classe moyenne vivant à Montgomery, en Alabama, à la fin des années 1960. L’émission sera principalement racontée du point de vue de Dean Williams (Elisha «EJ» Williams), 12 ans, imaginatif, comme le raconte son aîné (Don Cheadle), réfléchissant aux moments humoristiques et déterminants de sa jeunesse. Dulé Hill joue le patriarche de la famille Williams, Bill, tandis que Saycon Sengbloh joue sa femme, Lillian, et Laura Kariuki joue leur fille et la sœur aînée de Dean, Kim. Vous pouvez consulter le premier aperçu de la distribution ci-dessous: