Dulquer Salmaan s’associe à Soubin Shahir pour un nouveau film et publie une nouvelle affiche de Kurup

L’acteur Dulquer Salmaan a annoncé son prochain film Othiram Kadakam dans lequel il s’associera à l’acteur-réalisateur Soubin Shahir. La collaboration entre les deux stars du cinéma malayalam n’est pas nouvelle puisque le duo a travaillé ensemble sur Parava qui était le premier réalisateur de Shahir. Salmaan s’est rendu sur Instagram pour annoncer son projet à venir et a partagé le premier aperçu des affiches du film, laissant ses fans ravis.

Appréciant l’esthétique de Soubin Shahir et son sens aigu du cinéma, Salmaan a écrit qu’il avait décidé de faire partie du film au moment où il en a entendu parler pour la première fois par Shahir. L’acteur a en outre déclaré qu’il espérait découvrir les personnages et les nuances qu’il n’avait jamais joué auparavant. Salmaan a également déclaré que le film serait son deuxième avec Shahir dans le rôle du réalisateur.

Dans un article séparé de son compte Instagram officiel, le réalisateur du film Soubin Shahir a rendu hommage à Salmaan et l’a félicité pour sa performance dans son premier film Parava et a fait voler le film plus haut que ce qu’il avait imaginé. Qualifiant le rôle joué par Salmaan dans sa vie de celui joué par un frère, un ami et un guide, Shahir a déclaré qu’il était incapable de mettre des mots sur son enthousiasme à l’idée de commencer le film.

Dans un article séparé de son compte Instagram, Dulquer Salmaan a publié une nouvelle affiche de son film à venir Kurup dans lequel il a joué le rôle du criminel le plus recherché du Kerala, Sukumara Kurup. Ce qui a attiré l’attention de ses fans, c’est son message selon lequel le film sortira bientôt. La plupart des fans de Salmaan attendaient la sortie en salles de Kurup, mais avec les restrictions de Covid-19 en place dans l’État du Kerala, le film a été retardé à plusieurs reprises. Bien qu’il y ait eu des rumeurs sur la sortie du film sur une plate-forme OTT, l’acteur en conversation avec Indianexpress.com avait déclaré que le film verrait certainement une sortie en salles. L’acteur avait également déclaré que le film avait été conçu et réalisé en gardant à l’esprit une sortie en salle.

Étant donné que la pandémie de Covid-19 continue de rester un défi au Kerala avec un taux de positivité et des cas élevés, tout le monde peut deviner si le film pourrait voir une sortie de route OTT. Il est pertinent de noter qu’en plus de jouer le rôle principal dans Kurup, Salmaan a également porté la casquette de producteur pour le film et voudrait sortir le film en salle.

